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„Un nou capitol”. Volodimir Zelenski și Peter Magyar au avut prima întâlnire bilaterală, la Bruxelles. Mesajul premierului ungar

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volodimir zelenski si peter magyar
Foto: X/Peter Magyar
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Din articol
De ce legea privind minoritățile este importantă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul Ungariei, Peter Magyar, au avut primele discuții bilaterale, la Bruxelles, în contextul în care cele două țări încearcă să deschidă un „nou capitol” în relațiile dintre ele, relatează Kyiv Independent. 

Ambii lideri se află la Bruxelles pentru un summit al Uniunii Europene care durează două zile. În cadrul reuniunii, Kievul încearcă să obțină sprijin european, în contextul deteriorării relațiilor cu Statele Unite.

Întâlnirea are loc în aceeași săptămână în care Zelenski a promulgat o lege privind drepturile educaționale ale minorităților naționale din Ucraina, o măsură solicitată de Ungaria înainte ca aceasta să permită continuarea negocierilor de aderare a Kievului la UE.

„Considerăm adoptarea de către parlamentul ucrainean a legii privind educația minorităților și începerea imediată a implementării acesteia drept un prim pas către reconstruirea încrederii reciproce”, a declarat Magyar pe platforma X, după întâlnire.

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Premierul ungar a mai spus că cele două țări vor continua discuțiile la nivel ministerial, cu accent pe situația minorităților naționale.

Magyar a subliniat că ambele țări au convenit asupra necesității „de a construi o nouă bază pentru relațiile noastre politice și economice”. De asemenea, și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina în fața „agresiunii brutale a Rusiei”.

De ce legea privind minoritățile este importantă

După ce Ucraina a adoptat legea privind minoritățile, Ungaria și-a retras veto-ul asupra deschiderii a încă două grupuri de negocieri pentru Ucraina, permițând lansarea oficială a acestora pe 13 octombrie.

Legea oferă minorității ucrainene vorbitoare de maghiară și celorlalte minorități care vorbesc limbi ale UE mai multă libertate de a-și folosi limba maternă în educație.

Oficialii ucraineni au declarat că legea ar urma să consacre drepturile educaționale deja existente ale minorităților naționale, fără să aducă schimbări majore în practică.

Aproximativ 80.000 de etnici maghiari trăiesc în regiunea Transcarpatia, situată în extremitatea vestică a Ucrainei.

„Sper că vom ajunge în punctul în care se va deschide un nou capitol în relațiile dintre Ungaria și Ucraina”, a declarat Magyar cu o zi înainte, referindu-se la întâlnirea cu Zelenski. El a spus că, ulterior, cei doi s-ar putea întâlni din nou în Berehove, un oraș din regiunea Transcarpatia considerat centrul comunității vorbitoare de maghiară din Ucraina.

Magyar a propus încă din primăvară o întâlnire la Berehove, însă până acum nu a fost stabilită o dată concretă. Cei doi au avut scurte discuții în iunie, la Bruxelles, și apoi din nou în iulie, la summitul NATO de la Ankara.

Editor : C.S.

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