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Un nou contingent american a sosit în Estonia. În regiunea baltică au apărut incertitudini cu privire la prezența trupelor SUA

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Uniformă SUA
Trupe americane. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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O nouă rotație de trupe americane a sosit în Estonia și se află deja în țară de mai bine de o săptămână, a declarat vineri o purtătoare de cuvânt a ambasadei SUA la Tallinn, la postul public ERR.

Contingentul va rămâne în Estonia timp de nouă luni, a precizat ea.

O ceremonie de marcare oficială a startului acestei desfăşurări va avea loc la sfârşitul lunii, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Ministrul apărării al Estoniei, Martin Herem, a declarat că avangarda unităţii şi echipamentele acesteia se află în Estonia de mai bine de o săptămână. Numărul total de trupe americane desfăşurate rămâne neclar.

„Noua rotaţie militară americană în Estonia confirmă că cooperarea noastră în domeniul apărării cu Statele Unite este puternică şi că activităţile din cadrul NATO continuă în acord cu planurile existente”, a spus ministrul de Externe Margus Tsahkna.

„Forţele aliate din Estonia consolidează pacea şi securitatea în regiunea noastră, prezenţa lor constituind un factor de descurajare semnificativ. În acelaşi timp, Estonia le oferă aliaţilor oportunităţi excelente de antrenament, ceea ce întăreşte capacitatea de apărare a întregii Alianţe”, a adăugat el.

Potrivit ministrului, unitatea face parte din Apache Troop, Escadronul 5 al Regimentului 4 de Cavalerie din armata SUA, iar desfăşurarea ei este de mare importanţă pentru Estonia.

Estonia se consideră ameninţată de Rusia, în urma invaziei acesteia în Ucraina.

Începând din 2014, Statele Unite desfăşoară unităţi militare prin rotaţie pentru exerciţii de-a lungul frontierei estice a NATO. Trupele americane au încheiat desfăşurări în Estonia şi în celelalte state baltice la începutul acestui an.

În contextul în care SUA îşi reanalizează prezenţa militară în Europa, în regiunea baltică au apărut incertitudini cu privire la viitorul prezenţei trupelor americane.

Ministrul Apărării, Martin Herem, a declarat că echipa de avangardă și echipamentul unității americane se află deja în Estonia de mai bine de o săptămână.

Unitatea americană anterioară a părăsit Estonia în timpul verii, iar la momentul respectiv nu se știa încă exact când urma să sosească următoarea rotație.

MinistrulAapărării de atunci, Hanno Pevkur, a declarat că această întrerupere a prezenței trupelor a fost rezultatul revizuirii de către Pentagon a forțelor americane din Europa.

Editor : M.C

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