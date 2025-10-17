Un nou cutremur a zguduit arhipelagul Filipinelor

Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc vineri în sudul Filipinelor, potrivit Institutului american de geofizică USGS, la o săptămână după alte două cutremure puternice, de magnitudinea 7,4 şi 6,7, în estul Insulei Mindanao acest arhipelag din Asia de Sud-Est, în urma căruia nu s-au raportat imediat victime sau pagube materiale, potrivit salvatorilor.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la o adâncime de 69 de kilometri, la 100 de metri de localitatea Dapa, în provincia Surigao del Norte (sud)..

”Am simţit un zguduitură puternică, dar a fost foarte scurtă!, a declarat AFP un salvator, Ralph Cadalena.

Acest seism intervine la o săptămână după două cutremure puternice, de magnitudinea 7,4 şi 6,7 în estul Insulei Mindanao.

Cel puţin opt persoane au murit atunci.

Un cutremur important, de magnitudinea 6,9, a avut loc pe Insula filipineză Cebu la sfârşitul lui septembrie, soldat cu 72 de morţi şi care a distrus 72.000 de locuinţe.

Filipinele, situate pe Centura de Foc a pacificului, înregistrează o activitate sesimică frecventă.

