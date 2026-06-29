Un nou cutremur puternic a zguduit Venezuela, la cinci zile după seismul devastator care a ucis aproape 1.500 de oameni

Un cutremur cu magnitudinea 4,6 a zguduit din nou oraşele Caracas şi La Guaira, luni, în jurul orei locale 07:00 (11:00 GMT), potrivit Institutului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), la aproape cinci zile după dublul seism care a ucis deja aproape 1.500 de persoane.

Epicentrul a fost înregistrat la 27 de kilometri nord de Caraballeda, în statul La Guaira, la adâncimea de 10 kilometri, în apropiere de zona devastată de catastrofa de miercurea trecută, a precizat USGS, informează AFP, potrivit Agerpres.

Bilanţul dublului seism din Venezuela a urcat duminică la 1.450 de morţi, iar aproximativ 50.000 de persoane sunt date dispărute, potrivit ONU.

Numeroase imobile au fost avariate de acele cutremure: 774 de clădiri au fost afectate, dintre care 189 s-au prăbuşit complet, au precizat autorităţile venezuelene.

Şansele de a găsi supravieţuitori scad odată cu trecerea timpului, estimează experţii.

„Operaţiunile de căutare şi salvare continuă. Am găsit persoane în viaţă (...) Ne păstrăm încă speranţa”, a declarat preşedinta interimară din Venezuela, Delcy Rodriguez, în contextul în care mii de salvatori - inclusiv peste 2.000 veniţi din străinătate - şi numeroşi voluntari depun în continuare eforturi pentru găsirea supravieţuitorilor în această cursă contra cronometru.

Editor : C.S.