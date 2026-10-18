Un nou incident la aeroportul din Leipzig. Un gard a fost avariat, pista nordică este închisă

Un gard avariat a determinat intervenția poliției la aeroportul Leipzig/Halle. În imediata apropiere se află avioane de marfă Antonov. Este al doilea incident serios care se produce la acest aeroport, după descoperirea, în august, a trei drone cu explozibli, scrie focus.de.

Sâmbătă, în jurul orei 23:00, a fost descoperită breșa din gard. În urma incidentului, este posibil ca o mașină să fi spart rupt din exterior, a comunicat duminică dimineață un purtător de cuvânt al poliției.

Porțiunea avariată se află în apropierea unor avioane de marfă rusești de tip Antonov staționate acolo. Ancheta se desfășoară „în toate direcțiile”, se mai precizează în comunicatul citat de focus.de.

Pista nordică a aeroportului din Leipzig a fost închisă

„În timpul percheziției efectuate pe teren în timpul nopții, însă, nu s-au identificat niciun vehicul și nici persoane neautorizate pe teren”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției pentru cotidianul Bild. Terenul continuă să fie verificat.

Conform informațiilor, pista nordică a fost închisă, iar traficul aerian pe partea nordică a fost suspendat. Pista sudică rămâne în funcțiune, s-a precizat.

Numeroase avioane de marfă ale Amazon, pentru care Leipzig servește drept nod aerian, au fost nevoite să se redirecționeze către acesta.

În vară, aeroportul Leipzig/Halle a ajuns în prim-planul știrilor: la începutul lunii august, o dronă echipată cu explozibili a fost descoperită acolo, lângă avioane de marfă ucrainene. Guvernul federal german a dat vina pe Rusia pentru tentativa de atac. Moscova a respins acuzațiile.

Anchetatorii suspectează de asemenea că o a doua dronă ar fi putut intra în coliziune cu un avion cargo DHL la scurt timp după închiderea temporară a aeroportului.

O a treia dronă a fost găsită pe 14 august, la 10 zile după primul incident, la vest de aeroport. Anchetatorii ar fi descoperit aproximativ 50 de grame dintr-o substanță suspectată a fi hexogen, un exploziv militar, scrie Deutsche Welle.

Editor : M.C