Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi „mulțumit poporului irakian pentru sprijinul lor” în războiul cu SUA și Israel, a relatat duminică presa de stat iraniană, fără a preciza cum a fost transmis mesajul, potrivit The Guardian.

La mai bine de trei săptămâni de la numirea sa în funcție, Khamenei nu a fost văzut și nici auzit în public de la momentul în care ar fi fost rănit într-un atac aerian SUA–Israel care l-a ucis pe tatăl său, fostul ayatollah Ali Khamenei, precum și pe soția și fiul acestuia, în prima zi a războiului.

Potrivit publicațiilor iraniene, mesajul atribuit lui Khamenei a fost transmis unui oficial irakian după o întâlnire între președintele Adunării Supreme Islamice a Irakului și ambasadorul Iranului la Bagdad, scrie BBC

Mai multe declarații scrise atribuite lui Khamenei au fost difuzate prin presa de stat, alimentând speculațiile privind gravitatea rănilor sale. În urmă cu câteva zile, Donald Trump a susținut că noul lider suprem este „fie mort, fie într-o stare foarte gravă, pentru că nimeni nu a mai auzit nimic despre el”.
 
Între timp, ambasadorul Iranului la ONU din Geneva insistă că absența lui din spațiul public se datorează „considerentelor de securitate”.

Israelul a promis că îl va viza pe Mojtaba Khamenei atât înainte, cât și după preluarea funcției.

Departamentul de Stat al SUA a plasat, de asemenea, o recompensă de 10 milioane de dolari pentru capturarea a 10 lideri iranieni, unul dintre ei fiind noul lider suprem.

Citește și: LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Netanyahu ordonă extinderea invaziei în sudul Libanului. Kuweitul anunță 10 militari răniți

Editor : C.S.

