Un nou mister aviatic în apropiere de China: De ce ultimele alerte privind spațiul aerian emise de Beijing „au clar ca țintă Japonia”

China a luat decizia neobișnuită de a închide porțiuni mari din spațiul aerian din largul coastei chineze de la Marea Chinei de Est pe o perioadă de 40 de zile fără nicio explicație. Beijingul nu a declarat niciun exercițiu militar în zonă, ceea ce a produs un nou mister aviatic, după întreruperea inexplicabilă de luna trecută a zborurilor militare chineze în jurul Taiwanului.

Alertele emise de China, numite oficial „notificări către aviatori” (NOTAM), sunt active pe perioada 27 martie – 6 mai. Ele sunt menite să informeze piloții și autoritățile din domeniul aviatic de eventuale pericole sau restricții temporare în spațiul aerian.

Spațiul aerian rezervat de China se află la sute de kilometri de insula Taiwan. Aviația civilă pare neafectată, cu toate că este necesară coordonarea cu autoritățile de la Beijing pentru ca avioanele să poată traversa zonele indicate, potrivit Wall Street Journal.

În afară de durata lungă de 40 de zile pe care se extinde notificarea, în condițiile în care exercițiile militare durează de obicei doar câteva zile, o altă caracteristică neobișnuită este faptul că nu există nicio limită de înălțime.

Acest lucru indică faptul că nu este vorba despre „un exercițiu secret”, ci „o postură de pregătire operațională susținută”, a spus Ray Powell, director al proiectului SeaLight din cadrul Universității Stanford, care monitorizează activitatea maritimă a Chinei. O postură „pe care China aparent nu simte nevoia să o explice.”

Controlul rutelor ce ar putea fi folosite de armata SUA într-un eventual conflict cu China pentru Taiwan

Dacă se va confirma faptul că aceste zone sunt legate de organizarea unor exerciții militare, avertismentele „ar reprezenta o schimbare semnificativă legată de felul în care Beijingul folosește controlul spațiului aerian ca pe un instrument de semnalizare militară”, a spus Powell.

Ministerul apărării și aviația civilă din China nu au făcut niciun anunț despre NOTAMS și nu au răspuns la nicio întrebare pe acest subiect.

Spațiul aerian rezervat de China acoperă o zonă mai mare decât toată suprafața insulei principale a Taiwanului și include zone din largul coastei chineze la nord și sud de Shanghai.

Alertele emise de China ar putea reprezenta „o schimbare semnificativă legată de felul în care Beijingul folosește controlul spațiului aerian ca pe un instrument de semnalizare militară”. Foto: Profimedia Images

Zonele se extind din Marea Galbenă, care desparte China de Peninsula Coreeană, și până în apele Mării Chinei de Est, care se află între China și Japonia.

Unele din exercițiile militare organizate în trecut de China s-au concentrat asupra menținerii controlului asupra rutelor ce ar putea fi folosite de armata Statelor Unite într-un eventual conflict pentru Taiwan.

Spațiul aerian rezervat ar putea „oferi ocazia de a antrena genul de manevre de luptă aeriană care ar fi necesare într-un astfel de scenariu”, a spus Christopher Sharman, director al Institutului de Studii Maritime Chineze de la Colegiul de Război Naval al Statelor Unite.

China încearcă să profite de faptul că atenția SUA este îndreptată asupra Orientului Mijlociu

Emiterea notificărilor vine la aproximativ o lună de la misterioasa dispariție a avioanelor militare chineze trimise aproape zilnic în jurul Taiwanului.

Oprirea temporară a misiunilor aeriene din jurul Taiwanului a coincis cu declanșarea atacului americano-israelian asupra Iranului. Între timp, zborurile avioanelor militare chineze în apropiere de Taiwan au fost reluate.

Oficialii din Taiwan cred că Beijingul vrea să își mărească prezența militară activă din regiune, profitând de faptul că atenția Statelor Unite s-a mutat acum asupra conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unui important oficial taiwanez din domeniul securității.

Actuala rezervare a spațiului aerian „are clar ca țintă Japonia”, a mai spus oficialul taiwanez. China caută să îi descurajeze pe aliații Statelor Unite și să afecteze influența militară a Americii în regiunea Indo-Pacifică.

Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping ar fi trebuit să se întâlnească pe data de 1 aprilie la Beijing, dar summitul a fost amânat până la mijlocul lunii mai din cauza tensiunilor din Golful Persic.

China caută să îi descurajeze pe aliații Statelor Unite și să submineze influența militară a Americii în regiunea Indo-Pacifică. Foto: Profimedia Images

China „își oferă un program mai flexibil” în vederea exercițiilor militare de primăvară

Între timp, Xi a invitat-o în China pe lidera partidului de opoziție Kuomintang (KMT) din Taiwan, întâlnirea urmând să aibă loc la Beijing. KMT susține menținerea unor relații prietenoase cu Beijingul, spre deosebire de Partidul Democrat Progresist aflat la conducere, care susține creșterea capacității de apărare a Taiwanului.

O delegație din Congresul SUA a vizitat recent Taiwan, Japonia și Coreea de Sud. Senatorii americani i-au îndemnat pe parlamentarii taiwanezi să aprobe rapid mărirea bugetului pentru apărare ca să își poată întări armata cumpărând arme din SUA.

China a mai rezervat zone similare din spațiul aerian în apropiere de coastă de cel puțin patru ori în ultimele 18 luni, dar perioadele au fost mult mai scurte – de doar 3 zile, a spus Ben Lewis din partea PLATracker, o organizație de cercetare care monitorizează activitatea militară a Chinei.

Intervalul mai lung de timp înseamnă cel mai probabil că armata Chinei „își oferă un program mai flexibil” în vederea exercițiilor militare de primăvară.

Actualul context politic, însă, pare să reducă riscul ca Beijingul să organizeze exerciții militare de mare amploare, potrivit lui Lewis.

„Având în vedere vizitele iminente ale [președintei KMT] Cheng Li-wun de săptămâna aceasta și a președintelui american Donald Trump de luna viitoare, în prezent, nu anticipez exerciții militare sau tensiuni majore”, a mai spus Lewis.

Editor : Raul Nețoiu