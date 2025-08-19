Live TV

Un nou pachet de sancţiuni europene contra Rusiei va fi gata până luna viitoare. „În Putin nu se poate avea încredere”

Vladimir Putin Foto: Profimedia

Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a declarat marţi că Uniunea Europeană (UE) va continua să vizeze economia de război a Rusiei şi că următorul pachet de sancţiuni împotriva Moscovei ar urma să fie gata până luna viitoare, informează Reuters, scrie Agerpres.

Ea a făcut această declaraţie după summitul virtual al Consiliului European asupra războiului din Ucraina, la o zi după reuniunea extraordinară de la Washington dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, alături de mai mulţi lideri europeni veniţi să îl susţină.

Kallas a spus că „unitatea dintre liderii UE în timpul summitului virtual de astăzi era palpabilă” şi că ea a pus subiectele privind securitatea Ucrainei şi sancţiunile împotriva Rusiei în capul agendei pentru negocierile de săptămâna viitoare dintre miniştrii apărării şi de externe ai UE.

„În (preşedintele rus Vladimir) Putin nu se poate avea încredere că va respecta vreo promisiune sau vreun angajament. Din acest motiv, garanţiile de securitate trebuie să fie suficient de puternice şi de credibile pentru a descuraja Rusia să se regrupeze şi să atace din nou”, a subliniat Kaja Kallas într-o postare pe reţeaua socială X.

