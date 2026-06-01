Un nou petrolier din „flota fantomă" a Rusiei a fost sechestrat de Franța. Anunțul lui Emmanuel Macron

Marina franceză a sechestrat duminică un nou petrolier provenind din Rusia, în cadrul unei operaţiuni desfăşurate în Oceanul Atlantic „cu susţinerea mai multor parteneri, între care Regatul Unit”, a anunţat luni, pe platforma X, președintele francez Emmanuel Macron.

Potrivit prefecturii maritime din Atlantic, interceptarea s-a produs „la peste 400 de mile nautice (740 km - n.r.) vest de Bretagne, pe un petrolier care venea din Murmansk, în Rusia”, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„După urcarea la bord a unei echipe de vizitare, examinarea documentelor a confirmat îndoielile privind neregulile cu pavilionul arborat. A fost sesizat procurorul din Brest, competent cu titlul de tribunal maritim”, a adăugat aceeaşi sursă.

Nava este „în prezent escortată prin mijloacele Marinei naţionale spre un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor”, a precizat prefectura maritimă într-un comunicat.

„Este inacceptabil ca vasele să ocolească sancţiunile internaţionale, să încalce dreptul mării şi să finanţeze războiul pe care Rusia îl desfăşoară împotriva Ucrainei de peste 4 ani”, a adăugat şeful statului francez, într-un mesaj însoţit de câteva imagini de la sechestrarea vasului.

„Aceste nave, care nu respectă regulile cele mai elementare ale navigaţiei maritime, constituie de asemenea o ameninţare pentru mediu şi pentru securitatea tuturor”, a insistat Emmanuel Macron, dând asigurări că „determinarea” Franţei de a lupta împotriva flotei fantomă ruse este „constantă şi totală”.

Intercepţia acestui petrolier, Tagor, este a patra de acest tip efectuată de Paris după cele ale Deyna şi Grinch, arestate în Mediterana în martie şi ianuarie 20026, şi a Boracay, sechestrat în septembrie 2025, în largul Bretagne, în timp ce naviga fără pavilion.

Cele trei nave au fost imobilizate, iar apoi au putut să plece după plata unor amenzi.

Franţa a anunţat pe 8 aprilie că vrea să dubleze pedepsele aplicabile pentru infracţiunile de încălcare a regulilor pavilionului şi refuz de a supune autorităţilor pentru a întări mijloacele de luptă împotriva navelor din flota fantomă rusă, potrivit unor surse concordante.

