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Un nou pod între China şi Coreea de Nord va fi inaugurat după 12 ani de amânări

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Podul cu patru benzi, lung de 3.026 de metri, a fost finalizat în 2014
Podul cu patru benzi, lung de 3.026 de metri, a fost finalizat în 2014. Foto: Profimedia
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Un nou pod va fi inaugurat joi între China şi Coreea de Nord peste fluviul Yalu, care marchează frontiera între cele două ţări, a relatat miercuri presa publică chineză, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Deschiderea acestui pod între oraşul chinez Dandong şi una dintre cele mai izolate ţări din lume continuă recenta consolidare a legăturilor fizice dintre Coreea de Nord şi puternicul său vecin şi partener.

Podul cu patru benzi, lung de 3.026 de metri, a fost finalizat în 2014, însă deschiderea sa a fost întârziată de diverse probleme, inclusiv de lipsa drumurilor de legătură şi a instalaţiilor vamale de partea nord-coreeană, a relatat agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap.

El are drept scop să ofere o alternativă şi, în cele din urmă, să înlocuiască Podul Prieteniei China-Coreea de Nord, care are o capacitate limitată.

China rămâne un susţinător diplomatic şi economic cheie al Coreei de Nord, o naţiune izolată supusă numeroaselor sancţiuni ONU, în pofida apropierii Coreei de Nord de Rusia, un partener, dar şi un rival regional al Chinei.

Compania naţională chineză Air China a reluat în martie zborurile directe între Beijing şi Phenian după o pauză de şase ani din cauza închiderii frontierelor cauzate de pandemia de Covid-19. În aceeaşi lună, cele două ţări au relansat legătura feroviară care fusese suspendată din 2020.

China şi-a redeschis complet graniţele în 2023. Cu toate acestea, accesul la Coreea de Nord, condusă cu mână de fier timp de trei generaţii de dinastia Kim, rămâne sever restricţionat.

Editor : C.L.B.

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