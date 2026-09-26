Un nou raport arată că la Universitatea din Utah, unde a fost asasinat Charlie Kirk, erau deficiențe de securitate

O analiză publicată de Universitatea Utah Valley a constatat că universitatea unde a ținut activistul politic conservator Charlie Kirk un discurs, înainte să fie ucis, nu a efectuat o evaluare serioasă a măsurilor de securitate. Organizația politică a lui Charlie Kirk a insistat ca acesta să țină un discurs în aer liber, în ciuda preocupărilor legate de securitate exprimate de reprezentanții campusului, care nu au reușit să evalueze corespunzător pericolele, inclusiv posibilitatea ca un trăgător să se afle pe acoperiș, potrivit unui raport publicat vineri, relatează wsls.com.

O figură carismatică, dar care stârnea controverse, Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis pe 10 septembrie 2025 de un lunetist poziționat pe acoperișul unei clădiri situate la o distanță de peste 122 de metri, au declarat autoritățile. Activistul conservator purta o dezbatere cu studenții în fața unei mulțimi de mii de oameni, într-o curte în aer liber, înconjurată de clădiri înalte și pasarele suspendate, în campusul din Orem, la aproximativ 64 de kilometri sud de Salt Lake City. Aparițiile sale atrăgeau adesea proteste, ceea ce îi complica și mai mult securitatea.

Tyler Robinson a pledat nevinovat la acuzația de omor calificat în cazul uciderii lui Kirk, o acuzație care i-ar putea atrage pedeapsa cu moartea în cazul unei condamnări. Procurorii afirmă că inculpatul în vârstă de 23 de ani a scris într-un mesaj text despre Kirk: „M-am săturat de ura lui. Unele forme de ură nu pot fi rezolvate prin negocieri.” Nu a fost stabilită încă o dată pentru proces.