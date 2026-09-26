Un nou raport arată că la Universitatea din Utah, unde a fost asasinat Charlie Kirk, erau deficiențe de securitate

O figură carismatică, dar care stârnea controverse, Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis pe 10 septembrie 2025 de un lunetist poziționat pe acoperișul unei clădiri situate la o distanță de peste 122 de metri, au declarat autoritățile. Activistul conservator purta o dezbatere cu studenții în fața unei mulțimi de mii de oameni, într-o curte în aer liber, înconjurată de clădiri înalte și pasarele suspendate, în campusul din Orem, la aproximativ 64 de kilometri sud de Salt Lake City. Aparițiile sale atrăgeau adesea proteste, ceea ce îi complica și mai mult securitatea.
Tyler Robinson a pledat nevinovat la acuzația de omor calificat în cazul uciderii lui Kirk, o acuzație care i-ar putea atrage pedeapsa cu moartea în cazul unei condamnări. Procurorii afirmă că inculpatul în vârstă de 23 de ani a scris într-un mesaj text despre Kirk: „M-am săturat de ura lui. Unele forme de ură nu pot fi rezolvate prin negocieri.” Nu a fost stabilită încă o dată pentru proces.
Asasinarea lui Kirk a reprezentat un moment decisiv în cadrul unui val de violență politică din Statele Unite. Președintele Donald Trump a supraviețuit mai multor tentative de asasinat în ultimii trei ani, directorul general al UnitedHealthcare a fost împușcat mortal în 2024, iar o parlamentară din Minnesota și soțul acesteia au fost uciși la domiciliul lor în 2025.
Președintele Utah Valley, Jon Anderson, a declarat într-un comunicat că universitatea are responsabilitatea de a „învăța din concluziile acestei anchete și de a pune în aplicare recomandările acesteia”.
Săptămâna trecută, familia lui Kirk a anunțat o notificare de deces din culpă — un pas premergător unui posibil proces — în care acuză oficialii de la Utah Valley că i-au grăbit moartea printr-o serie de „decizii imprudente”.
Printre acestea se numără neefectuarea unei evaluări adecvate a riscurilor, neasigurarea unui perimetru de siguranță și lipsa unor echipe de intervenție rapidă disponibile imediat, ceea ce a dus la transportarea lui Kirk la spital într-un vehicul privat, în loc de ambulanță.
Avocatul familiei, Brett Parkinson, a declarat într-un comunicat că raportul confirmă aceste acuzații. Prin organizarea evenimentului, a spus el, Universitatea din Utah Valley (UVU) și-a asumat responsabilitatea pentru siguranța tuturor participanților, inclusiv a lui Kirk.
„Responsabilitatea revine conducerii UVU și forțelor de ordine”, a spus Parkinson. „Justiția pentru Charlie și familia sa necesită o asumare reală a răspunderii pentru deficiențele fatale ale UVU din acea zi.”