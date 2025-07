Un nou semnal că Rusia se pregătește pentru un război cu NATO, identificat de experți. „O mobilizare ascunsă”

Planurile pentru creșterea cheltuielilor de apărare și o nouă lege privind recrutarea rușilor pe tot parcursul anului sunt cele mai noi semnale că Moscova se pregătește de un „război prelungit” nu doar împotriva Ucrainei, ci și împotriva NATO, au declarat experți pentru Kyiv Independent.

În timp ce Ucraina și aliații săi occidentali continuă să tragă semnale de alarmă cu privire la intențiile pe termen lung ale Kremlinului, legislatorii ruși au introdus pe 22 iulie un proiect de lege care, dacă va fi adoptat, va extinde mobilizarea sezonieră a Rusiei la recrutarea pe tot parcursul anului.

Această evoluție survine după recentele avertismente ale Kievului cu privire la o creștere masivă a cheltuielilor Rusiei pentru reînarmare și la crearea, anul trecut, a unor noi districte militare care, potrivit experților, ar putea fi pregătiri pentru viitoare războaie în afara Ucrainei.

„Toate aceste componente, noi districte militare, schimbări în mobilizare și cheltuieli de apărare, sugerează că Rusia se pregătește pentru un război prelungit, nu doar în Ucraina, ci și împotriva NATO”, a declarat Kateryna Stepanenko, analist la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

„O mobilizare ascunsă”

Rusia are, de fapt, două armate: o armată de recruți și o armată pe bază de contract.

Armata de recruți a Rusiei este forța armată permanentă a țării, care are sarcina de a apăra Rusia. Pentru a menține această forță, Kremlinul organizează în prezent recrutări de două ori pe an, primăvara și toamna, impunând bărbaților eligibili să servească timp de un an.

Însă, conform legii, recruții nu pot fi trimiși în străinătate pentru a lupta în războaie în alte țări.

În schimb, Kremlinul a plătit pur și simplu oameni pentru a lupta în Ucraina, oferind bonusuri uriașe la înrolare pentru a încuraja oamenii să se ofere voluntari și să semneze contracte, o metodă care, până în prezent, a reușit să compenseze pierderile uriașe suferite de armată, dar pe care mulți experți o consideră nesustenabilă.

Pe parcursul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Putin a evitat o mobilizare totală, conștient de reacția negativă pe care aceasta ar fi provocat-o în țară. Dar Kremlinul pare să ia acum măsuri cel puțin parțiale în această direcție.

„În ultimii doi ani, Rusia a dedicat multe resurse și timp schimbării sistemului său de mobilizare, digitalizându-l, făcându-l mai cuprinzător și investind mulți bani în educația patriotică militară”, susține Stepanenko.

Iar recent, legislatorii ruși au introdus un proiect de lege pe 22 iulie pentru a permite recrutarea continuă, pe tot parcursul anului.

„Dacă această lege va fi adoptată, poate fi considerată o mobilizare ascunsă”, a declarat expertul ucrainean în domeniul apărării, Denys Popovych, pentru Kyiv Independent.

„Există o probabilitate de 99% ca această lege să fie adoptată, deoarece a fost prezentată de Andrei Kartapolov, omul președintelui rus Vladimir Putin. Ceea ce propune el va fi în mare parte aprobat și de Putin”, a adăugat el.

Sesiunile de primăvară ale Dumei ruse se încheie pe 23 iulie, iar proiectul de lege ar urma să fie adoptat în toamna acestui an și să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, potrivit presei ruse.

Investiție pentru reînarmare fără precedent

Aceste modificări ale legilor privind mobilizarea sunt, potrivit Kievului, însoțite de planuri dramatice privind cheltuielile pentru apărare.

Potrivit șefului serviciilor de informații ucrainene, Kirilo Budanov, Moscova intenționează să cheltuiască 1,1 trilioane de dolari pentru reînarmare până în 2036, o investiție fără precedent de la prăbușirea Uniunii Sovietice.

„Există o mobilizare totală a politicii, economiei și societății Federației Ruse pentru a fi pregătită pentru viitorul război de amploare”, a declarat Budanov în cadrul reuniunii anuale a ambasadorilor ucraineni din 22 iulie.

„Teoria Kremlinului pentru o victorie este că poate rezista mai mult decât sprijinul occidental și rezistența ucraineană”, a mai spus acesta.

Ca parte a acestei reforme, Rusia a creat deja două noi districte militare, Moscova și Leningrad, și se pregătește să formeze divizii și unități militare suplimentare. Budanov a spus că obiectivul Kremlinului nu este doar dominația regională, ci și remodelarea ordinii globale.

Întrebat de ce Budanov a menționat în mod specific anul 2036, Stepanenko consideră că această dată se aliniază tendinței Kremlinului de a evita deciziile bruște sau neașteptate, înțelegând că o mobilizare rapidă și generală a populației sau o schimbare bruscă pentru a crește cheltuielile de apărare ar putea „supăra poporul rus”.

„Cred că mobilizarea este probabil cea mai îngrijorătoare problemă pentru ruși, deoarece mulți dintre ei sunt extrem de îngrijorați că vor fi mobilizați sau că membrii familiilor lor vor fi mobilizați”, a spus ea.

Economia rusă, în dificultate

Un alt factor care determină dorința Rusiei de a intensifica mobilizarea este pur și simplu faptul că s-ar putea să nu-și mai poată permite să plătească sumele uriașe necesare pentru a semna contracte.

„Bugetul Rusiei este în prezent la limita capacității”, a spus Popovych.

„Multe industrii și sectoare de transport s-au prăbușit din cauza sancțiunilor. Prin urmare, este evident că nu vor avea suficienți bani pentru a recruta oameni pentru război, așa cum fac acum”, adaugă expertul.

În prezent, sancțiunile occidentale împotriva Rusiei sunt încă în vigoare, iar UE tocmai a anunțat al 18-lea pachet de sancțiuni. Cheltuielile Rusiei pentru apărare au depășit deja cheltuielile tuturor țărilor europene la un loc.

În 2024, bugetul său militar a crescut cu 42%, ajungând la 462 miliarde de dolari, depășind cheltuielile colective ale Europei pentru apărare, care se ridică la 457 miliarde de dolari, potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

„Unul dintre obiectivele Kremlinului este să învingă NATO, să cucerească Ucraina și Belarus și să restabilească imperiul rus, pentru a deveni apoi o putere hegemonică mondială”, a mai spus Stepanenko.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Rusia a pierdut 1.045.220 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă din 24 februarie 2022.

