Un nou tip de turism în Europa: călătoria pentru benzină

Mașină în benzinărie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Germania și Polonia: diferența de preț la graniță Tarife diferite pentru vehiculele cu numere de înmatriculare străine în Slovacia Aprobarea benzinei sub standard în Franța La granițe, s-au intensificat controalele împotriva contrabandei Nemulțumire socială și îngrijorare privind securitatea aprovizionării

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a făcut ca Strâmtoarea Ormuz, arteră principală a aprovizionării energetice mondiale, să devină practic inutilizabilă. Repercusiunile acestei crize au dat naștere pe continentul european unei noi situații denumite „turism obligatoriu”. În Europa, unde efectele crizei combustibilului s-au accentuat, șoferii au început să treacă granițele pentru a-și umple rezervoarele, scrie TRT Haber.

Această situație, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de „călătoria pentru combustibil”, s-a transformat într-o nouă realitate a crizei economice pe continent. Și nici România nu face excepție, cu mulți șoferi care preferă să facă plinul peste graniță, în Bulgaria, unde prețul carburanților este încă sub cel de la noi.

Germania și Polonia: diferența de preț la graniță

La granița dintre Germania și Polonia, diferența dintre cele două maluri ale râului Oder se adâncește pe zi ce trece.

Faptul că prețurile la benzină din orașul german Frankfurt pe Oder sunt mai mici decât în localitatea poloneză Slubice, situată la câteva sute de metri de podul care desparte cele două țări, îi determină pe șoferii germani să formeze cozi lungi.

În ciuda pachetelor de ajutor pregătite de guvernul cancelarului Friedrich Merz împotriva fluctuațiilor energetice, populația caută economii în țara vecină.

Șoferii care fac față unui drum de 90 de minute de la Berlin doar pentru a-și alimenta mașina economisesc aproximativ 30 de euro la umplerea rezervorului.

Această situație se transformă, în timp, într-o excursie economică de o zi întreagă în Polonia, care include și cumpărături mai ieftine de alimente și mese la restaurantele locale poloneze, evident, mai ieftine decât în Germania.

Tarife diferite pentru vehiculele cu numere de înmatriculare străine în Slovacia

Odată cu adâncirea crizei, unele țări au adoptat politici protecționiste pentru a-și proteja propriile stocuri.

Slovacia a permis, pe 18 martie, aplicarea unui tarif diferit pentru vehiculele cu numere de înmatriculare străine, ca urmare a epuizării stocurilor de combustibil la stațiile din zonele de frontieră.

Prim-ministrul Robert Fico, subliniind că populația locală este afectată de turismul pentru combustibil, a aprobat atât stabilirea unui preț mai ridicat pentru șoferii străini, cât și limitarea achiziției de combustibil cu recipiente suplimentare la 10 litri.

Orlen, principala companie de rafinărie din Polonia, se concentrează pe menținerea păcii interne și a atractivității regionale, reducând marjele de profit la minimum.

Aprobarea benzinei sub standard în Franța

În Franța, guvernul a acordat o autorizație temporară pentru vânzarea de carburanți care nu respectă standardele normale, ca răspuns la îngrijorările privind securitatea aprovizionării generate de tensiunile crescânde cauzate de atacurile SUA și Israelului și de represaliile Iranului.

Atât timp cât Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, există îngrijorări că această mobilitate din Europa se va transforma într-un mod de viață permanent.

La granițe, s-au intensificat controalele împotriva contrabandei

Germania a intensificat la maximum controalele la punctele de trecere a frontierei, cu scopul de a împiedica transportul ilegal al combustibilului ieftin.

Poliția germană efectuează controale aleatorii asupra canistrelor cu combustibil transportate în cantități excesive în afara rezervoarelor standard ale vehiculelor.

Conform reglementărilor actuale, șoferilor li se permite să transporte doar canistre suplimentare de 20 de litri, iar depășirea acestei limite este considerată contrabandă cu combustibil.

Nemulțumire socială și îngrijorare privind securitatea aprovizionării

Cetățenii care călătoresc pentru a face plinul se plâng că factura tensiunilor geopolitice este suportată de oamenii obișnuiți.

O mare parte a societății afirmă că presiunea energetică generată de blocajul din Strâmtoarea Ormuz și de războiul din Orientul Mijlociu a atins proporții insuportabile.

Deși guvernul de la Berlin lucrează la reglementări legale care permit stațiilor de alimentare să majoreze prețurile doar o dată pe zi, avantajul prețurilor de peste graniță continuă să-i țină pe șoferi pe drumuri.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
2
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Digi Sport
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
insula Qeshm
Șase insule strategice din Golful Persic pot fi decisive pentru „lovitura finală” a lui Trump în războiul cu Iranul (Axios)
forțele de sprijin rapid din Sudan / susținători ai armatei sudaneze
Masacrul din „Gropile iadului”: De ce au ales SUA și Marea Britanie să ignore un conflict la fel de violent ca genocidul din Rwanda
President Donald Trump closes his eyes during a joint news conference with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy - close up
„Trump s-a plictisit de Iran și vrea să treacă mai departe”. Disensiuni la Casa Albă din cauza războiului
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Posibila intrare în conflict a rebelilor Houthi ar amenința ruta alternativă prin Marea Roșie
OTgxYmQxNDllYTlhMjY2YTliM2VkNzgxYWZmNjZjZjQ=.thumb
Ministrul german al Apărării, despre amenințarea rachetelor iraniene: Europa e în siguranță datorită NATO
Recomandările redacţiei
GIURGIU - VAMA - COADA CAMIOANE - 16 IUN 2022
Cum fac rost de pistoale interlopii români. Detalii dintr-o anchetă...
Raed Arafat
Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
Electric Cars Charging: Detail of Charging Port
Scumpirea carburanților crește vânzările de mașini electrice: „Dacă o...
Ultimele știri
Marea Britanie nu mai poate conta pe SUA din cauza „imprevizibilității” lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”
Cum controlează Rusia energia nucleară a unei mari puteri europene: rolul lui Viktor Orban în a scăpa UE de dependența de Kremlin
Boala lui Mike Fincke, astronautul care s-a simțit rău pe Stația Spațială, rămâne un mister. „A fost ca un fulger, foarte rapid”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus...
Adevărul
Discursul fără vocale al lui Ilie Bolojan, o parodie Divertis devenită virală: „Ț-N-Ț-V B-N”
Playtech
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”