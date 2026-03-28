Un nou tip de turism în Europa: călătoria pentru benzină

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a făcut ca Strâmtoarea Ormuz, arteră principală a aprovizionării energetice mondiale, să devină practic inutilizabilă. Repercusiunile acestei crize au dat naștere pe continentul european unei noi situații denumite „turism obligatoriu”. În Europa, unde efectele crizei combustibilului s-au accentuat, șoferii au început să treacă granițele pentru a-și umple rezervoarele, scrie TRT Haber.

Această situație, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de „călătoria pentru combustibil”, s-a transformat într-o nouă realitate a crizei economice pe continent. Și nici România nu face excepție, cu mulți șoferi care preferă să facă plinul peste graniță, în Bulgaria, unde prețul carburanților este încă sub cel de la noi.

Germania și Polonia: diferența de preț la graniță

La granița dintre Germania și Polonia, diferența dintre cele două maluri ale râului Oder se adâncește pe zi ce trece.

Faptul că prețurile la benzină din orașul german Frankfurt pe Oder sunt mai mici decât în localitatea poloneză Slubice, situată la câteva sute de metri de podul care desparte cele două țări, îi determină pe șoferii germani să formeze cozi lungi.

În ciuda pachetelor de ajutor pregătite de guvernul cancelarului Friedrich Merz împotriva fluctuațiilor energetice, populația caută economii în țara vecină.

Șoferii care fac față unui drum de 90 de minute de la Berlin doar pentru a-și alimenta mașina economisesc aproximativ 30 de euro la umplerea rezervorului.

Această situație se transformă, în timp, într-o excursie economică de o zi întreagă în Polonia, care include și cumpărături mai ieftine de alimente și mese la restaurantele locale poloneze, evident, mai ieftine decât în Germania.

Tarife diferite pentru vehiculele cu numere de înmatriculare străine în Slovacia

Odată cu adâncirea crizei, unele țări au adoptat politici protecționiste pentru a-și proteja propriile stocuri.

Slovacia a permis, pe 18 martie, aplicarea unui tarif diferit pentru vehiculele cu numere de înmatriculare străine, ca urmare a epuizării stocurilor de combustibil la stațiile din zonele de frontieră.

Prim-ministrul Robert Fico, subliniind că populația locală este afectată de turismul pentru combustibil, a aprobat atât stabilirea unui preț mai ridicat pentru șoferii străini, cât și limitarea achiziției de combustibil cu recipiente suplimentare la 10 litri.

Orlen, principala companie de rafinărie din Polonia, se concentrează pe menținerea păcii interne și a atractivității regionale, reducând marjele de profit la minimum.

Aprobarea benzinei sub standard în Franța

În Franța, guvernul a acordat o autorizație temporară pentru vânzarea de carburanți care nu respectă standardele normale, ca răspuns la îngrijorările privind securitatea aprovizionării generate de tensiunile crescânde cauzate de atacurile SUA și Israelului și de represaliile Iranului.

Atât timp cât Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, există îngrijorări că această mobilitate din Europa se va transforma într-un mod de viață permanent.

La granițe, s-au intensificat controalele împotriva contrabandei

Germania a intensificat la maximum controalele la punctele de trecere a frontierei, cu scopul de a împiedica transportul ilegal al combustibilului ieftin.

Poliția germană efectuează controale aleatorii asupra canistrelor cu combustibil transportate în cantități excesive în afara rezervoarelor standard ale vehiculelor.

Conform reglementărilor actuale, șoferilor li se permite să transporte doar canistre suplimentare de 20 de litri, iar depășirea acestei limite este considerată contrabandă cu combustibil.

Nemulțumire socială și îngrijorare privind securitatea aprovizionării

Cetățenii care călătoresc pentru a face plinul se plâng că factura tensiunilor geopolitice este suportată de oamenii obișnuiți.

O mare parte a societății afirmă că presiunea energetică generată de blocajul din Strâmtoarea Ormuz și de războiul din Orientul Mijlociu a atins proporții insuportabile.

Deși guvernul de la Berlin lucrează la reglementări legale care permit stațiilor de alimentare să majoreze prețurile doar o dată pe zi, avantajul prețurilor de peste graniță continuă să-i țină pe șoferi pe drumuri.

