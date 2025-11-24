Un videoclip care pare să arate un soldat rus executând cinci prizonieri de război ucraineni a fost publicat de o organizație ucraineană open-source, scrie TVP World.

În videoclipul postat de DeepState pe canalul Telegram, sâmbătă, un soldat rus pare să împuște ucrainenii în timp ce aceștia zăceau pe pământ. DeepState lucrează pentru a confirma locația exactă, momentul și circumstanțele uciderilor.

Procuratura Generală a Ucrainei a raportat pe 6 octombrie că anchetatorii au documentat deja dovezi ale uciderii a cel puțin 322 de prizonieri de război ucraineni după capturare, a raportat ziarul Kyiv Independent.

Executarea prizonierilor este o crimă de război în conformitate cu Convențiile de la Geneva, care interzic în mod explicit tortura, violența și uciderea fără proces.

Forțele ruse au împușcat doi soldați ucraineni capturați în apropiere de Zatishshia, în regiunea Zaporojie, a raportat DeepState pe 15 noiembrie. Potrivit organizației, autorii au fost uciși de o dronă aproximativ 20 de minute mai târziu.

Un soldat rus a fost condamnat pentru uciderea unui prizonier de război ucrainean și închis pe viață la începutul acestei luni, fiind prima dată când Ucraina a închis o persoană pentru o astfel de acuzație.

Editor : Sebastian Eduard