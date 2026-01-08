Un „număr important” de deţinuţi, inclusiv străini, au fost puşi în libertate, în Venezuela
Data actualizării: Data publicării:
Un număr important de deţinuţi din motive politice, inclusiv străini închişi în Venezuela, au fost puşi în libertate, a anunţat joi preşedintele parlamentului de la Caracas, fără a oferi alte detalii, transmit AFP şi Reuters.
„În scopul favorizării coexistenţei paşnice, guvernul bolivarian şi instituţiile statului au decis să elibereze un număr important de persoane venezuelene şi străine”, a declarat Jorge Rodriguez.
„Aceste procese de punere în libertate sunt în desfăşurare”, a precizat Rodriguez, într-o declaraţie de presă făcută la Adunarea Naţională.
Oficialitatea de la Caracas a precizat că este vorba despre un gest de pace şi o măsură unilaterală, care nu a fost convenită cu alte părţi, notează sursele citate de Agerpres.