Un „număr important” de deţinuţi, inclusiv străini, au fost puşi în libertate, în Venezuela

venezuela libre scris pe geamul unei masini
Un număr important de deţinuţi din motive politice, inclusiv străini închişi în Venezuela, au fost puşi în libertate, a anunţat joi preşedintele parlamentului de la Caracas, fără a oferi alte detalii, transmit AFP şi Reuters.

„În scopul favorizării coexistenţei paşnice, guvernul bolivarian şi instituţiile statului au decis să elibereze un număr important de persoane venezuelene şi străine”, a declarat Jorge Rodriguez.

„Aceste procese de punere în libertate sunt în desfăşurare”, a precizat Rodriguez, într-o declaraţie de presă făcută la Adunarea Naţională.

Oficialitatea de la Caracas a precizat că este vorba despre un gest de pace şi o măsură unilaterală, care nu a fost convenită cu alte părţi, notează sursele citate de Agerpres.

