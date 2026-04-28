Un obiect asemănător unei drone s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri din centrul Chișinăului

Un obiect asemănător unei drone s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți pe acoperișul unei clădiri rezidențiale din centrul Chișinăului. Incidentul a fost raportat de poliția din Chișinău, care a împrejmuit clădirea și i-a evacuat pe locatari, scrie Newsmaker.

Poliția a precizat că un locatar al clădirii a observat drona pe acoperiș. Specialiști și experți în dezamorsarea bombelor au împrejmuit zona. Conform rapoartelor preliminare, drona a fost avariată după ce a lovit acoperișul clădirii.

„Pentru siguranța tuturor locatarilor, intrarea în clădirea de apartamente a fost evacuată temporar până când obiectul va fi examinat și îndepărtat”, au declarat autoritățile, îndemnând locuitorii să nu atingă niciun obiect necunoscut sau suspect și să le raporteze imediat la 911.

Conform informaţiilor preliminare, aparatul ar fi avariat după ce a lovit acoperişul clădirii. Acesta a fost ridicat şi urmează să fie supus unor expertize detaliate pentru a se stabili provenienţa şi natura sa.



Poliţia continuă investigaţiile pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului, potrivit canalelor media citate.

