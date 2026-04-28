Un obiect asemănător unei drone s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri din centrul Chișinăului

Drona căzută pe bloc. Foto: Poliția Republicii Moldova/ Facebook

Un obiect asemănător unei drone s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți pe acoperișul unei clădiri rezidențiale din centrul Chișinăului. Incidentul a fost raportat de poliția din Chișinău, care a împrejmuit clădirea și i-a evacuat pe locatari, scrie Newsmaker.

Poliția a precizat că un locatar al clădirii a observat drona pe acoperiș. Specialiști și experți în dezamorsarea bombelor au împrejmuit zona. Conform rapoartelor preliminare, drona a fost avariată după ce a lovit acoperișul clădirii.

„Pentru siguranța tuturor locatarilor, intrarea în clădirea de apartamente a fost evacuată temporar până când obiectul va fi examinat și îndepărtat”, au declarat autoritățile, îndemnând locuitorii să nu atingă niciun obiect necunoscut sau suspect și să le raporteze imediat la 911.

Conform informaţiilor preliminare, aparatul ar fi avariat după ce a lovit acoperişul clădirii. Acesta a fost ridicat şi urmează să fie supus unor expertize detaliate pentru a se stabili provenienţa şi natura sa.

Poliţia continuă investigaţiile pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului, potrivit canalelor media citate. 

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Texas Tribune Festival Day 3 Highlights .
Fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump respinge diplomația cu Iranul. „O risipă de oxigen”
rafinarie
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Informal summit of European Union 22/01/2026
Premierul maltez convoacă alegeri anticipate, promițând stabilitate pe fondul conflictului cu Iranul
donald trump
Trump este „nemulțumit” de ultima propunere iraniană, potrivit presei. Este puțin probabil să o accepte
Haifa harbor and city skyline with container cranes, cargo ships, and residential buildings under a cloudy mountain backdrop
Ucraina l-a convocat pe ambasadorul Israelului, pentru a protesta față de importul de cereale furate de ruși din teritoriile ocupate
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns...
Victoria Stoiciu
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira...
grindeanu simion
Sondaj: Doar 4% din votanții AUR au încredere în Grindeanu și 12% din...
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna: Cu mare probabilitate, moţiunea de cenzură va trece şi...
Ultimele știri
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia nu există
Slovacia face, din nou, jocurile lui Putin. Bratislava a intentat un proces împotriva UE privind petrolul rusesc
Radu Miruță amână scumpirea biletelor de metrou cu două luni: Ministerul Transporturilor cere Metrorex să reducă cheltuielile
Citește mai multe
