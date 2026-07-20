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„Un obiect străin”, suspectat în cazul pasagerului aproape aspirat de la bordul Ryanair

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Delayed Ryanair Athens Airport
Pasageri, la bordul unui avion Ryanair. Foto: Profimedia
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Directorul general al companiei aeriene Ryanair, Michael O'Leary, a declarat luni că primele constatări ale anchetei privind un incident în care un pasager a fost la un pas de a fi aspirat afară printr-un geam spart al unui avion Boeing 737 sugerează „daune provocate de un obiect străin”, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Constatările iniţiale sugerează că ar fost vorba despre daune la motor provocate de un obiect străin la decolarea de pe aeroportul din Salonic, dar nu putem spune asta cu certitudine", le-a spus O'Leary analiştilor, la prezentarea rezultatelor Ryanair pentru trimestrul aprilie-iunie.

El a adăugat că un raport preliminar privind incidentul va fi redactat în circa 28 de zile, urmat de un raport mai detaliat.

Soţia pasagerului grav rănit în incidentului dramatic petrecut la bordul unei aeronave Ryanair care decolase din Grecia şi se îndrepta spre Germania a descris împrejurările în care soţul ei a fost la un pas de a fi aspirat afară din avion prin hublou după spargerea accidentală a unui geam.

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Hubloul prin care era să fie aspirat pasagerul Ryanair. Foto: captură video



Bărbatul în vârstă de 61 de ani, cetăţean sârb, a fost internat în spital în urma incidentului. El a suferit leziuni fizice grave şi traume psihologice în urma zborului din Salonic spre oraşul bavarez Memmingen, a declarat pentru postul public de televiziune grec ERT soţia sa, citată de agenţia de presă dpa.

„Soţul meu stătea chiar lângă fereastră. Din fericire, avea centura de siguranţă - centura i-a salvat viaţa”, a povestit Svetlana Maximovic în interviu.

Ea a descris cum a reuşit, alături de alţi pasageri, să-l tragă pe soţul ei înapoi în interior. Bărbatul a fost aspirat pe jumătate în afara avionului, suferind leziuni la gât şi la umăr, precum şi arsuri.

Editor : M.C

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