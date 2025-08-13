Live TV

Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari

Data publicării:
Mită Ucraina
Foto Profimedia

Un oficial al Ministerului Apărării a fost acuzat că a acceptat mită de la un dezvoltator imobiliar în valoare de peste 1,3 milioane de dolari, au anunțat agențiile anticorupție din Ucraina.

Oficialii susțin că șeful interimar al unuia dintre departamentele teritoriale centrale ale Ministerului Apărării din Ucraina a orchestrat o operațiune pentru a ajuta un dezvoltator să câștige o licitație pentru un proiect de construcție în Kiev, au declarat Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), relatează Kyiv Independent.

Licitația viza construirea de locuințe pentru personalul militar, iar acuzatul ar fi recrutat unul dintre ofertanți pentru a pune în aplicare schema.

Oficialul ar fi stabilit ca mita să fie plătită în trei etape: o plată inițială de 100.000 de dolari după lansarea licitației, o a doua plată de 400.000 de dolari la semnarea contractului de construcție și o plată finală de 800.000 de dolari după finalizarea primei etape de construcție, a declarat oficialul.

După lansarea procesului de licitație, dezvoltatorul ar fi redus mita propusă la 1 milion de dolari și ar fi efectuat o plată inițială.

Deși autoritățile nu au furnizat numele acuzatului, Ukrainska Pravda a raportat, citând surse din cadrul forțelor de ordine, că funcționarul în cauză este Vitalîi Haiduk, șeful interimar al Direcției principale pentru proprietate și resurse.

Potrivit Ukrainska Pravda, schema se referă la construirea unui bloc de apartamente cu 16 etaje pe un teren din districtul Sviatoshinskîi din Kiev.

Nu au fost furnizate informații cu privire la soarta dezvoltatorului imobiliar care ar fi fost implicat în oferirea mitei.

Acuzatul a fost inculpat în conformitate cu Codul penal al Ucrainei pentru „primirea unui beneficiu ilegal”.

Editor : Sebastian Eduard

