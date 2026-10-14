Un oficial american susține că SUA nu și-au schimbat politica privind informațiile militare transmise Ucrainei

Un oficial american a declarat, miercuri, agenției France Presse citate de Agerpres, că nu există nicio schimbare în furnizarea de informații militare din partea SUA către Ucraina.

Kievul afirmase că nu a primit niciun avertisment despre atacurile rusești recente.

„Nu numai că rușii ne distrug infrastructurile energetice, dar Ucraina nu primește nici măcar alerte prealabile privind lansarea rachetelor balistice”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Statele Unite nu și-au modificat politica în materie de schimb de informații cu aliații și partenerii”, a susținut, sub rezerva anonimatului, oficialul american citat.

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NATO confirmă că SUA continuă să transmită informații Kievului

Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut miercuri o declarație similară, în cursul unei vizite în Estonia. El a arătat că președintele american Donald Trump spusese marți că Washingtonul continuă să transmită informații Kievului.

Ucraina depinde de informațiile militare occidentale, în special de cele americane, pentru detectarea atacurilor rusești și lovirea țintelor.

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SUA ar fi amenințat cu sistarea schimbului de informații

Tensiunile recente dintre Trump și Zelenski au provocat în Ucraina temeri privind pierderea acestui sprijin vital, după ce liderul de la Casa Albă s-a pronunțat în favoarea schimbării conducerii de la Kiev.

Un înalt oficial ucrainean a dezvăluit miercuri agenției France Presse că Statele Unite au amenințat cu sistarea schimbului de informații cu Ucraina dacă aceasta nu încetează atacurile împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia.

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Editor : Ana Petrescu