Un oficial din administrația Trump a contribuit la obținerea unei vize americane pentru fostul ministru polonez fugar Zbigniew Ziobro

Secretarul de Stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a dat instrucțiuni unor înalți funcționari ai Departamentului de Stat să faciliteze și să aprobe o viză pentru un fost ministru polonez fugar, permițându-i acestuia să fugă în Statele Unite din Ungaria, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, relatează Reuters în exclusivitate.

Polonia încearcă să-l urmărească penal pe fostul ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, arhitectul modificărilor aduse sistemului judiciar polonez care, potrivit UE, au subminat statul de drept în perioada 2015-2023, când la putere se afla partidul conservator Lege și Justiție (PiS).

26 de acuzații la adresa fostului ministru

Acesta se confruntă cu 26 de acuzații care decurg în principal din presupusa utilizare abuzivă a banilor dintr-un fond destinat victimelor infracțiunilor, în scopul obținerii de avantaje politice. El a negat acuzațiile, susținând că este victima unei campanii motivate politic de către coaliția pro-Uniune Europeană aflată la guvernare în Polonia.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, vorbind înaintea unei ședințe de cabinet marți, a declarat că Polonia nu va înceta să încerce să-l aducă pe Ziobro în fața unui tribunal polonez. „Cu siguranță vom fi foarte consecvenți și nimeni nu se poate aștepta ca noi să renunțăm”, a spus el.

Reuters nu a reușit să ia legătura cu Ziobro în Statele Unite. Avocatul său din Polonia, Bartosz Lewandowski, a spus că îi va transmite întrebările lui Ziobro, care nu a răspuns.

Deși administrația Trump a făcut o prioritate din susținerea opiniilor conservatoare în Europa, acordarea unei vize unui politician care se confruntă cu acuzații penale din partea unui guvern aliat al SUA este extrem de neobișnuită.

Fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, i-a acordat azil lui Ziobro în ianuarie. Varșovia sperase că înfrângerea lui Orban în fața rivalului pro-UE Peter Magyar în alegerile din aprilie va duce la întoarcerea lui Ziobro în Polonia. Magyar declarase că îl va extrăda în Polonia încă din prima zi de mandat.

A primit viză de jurnalist

În schimb, Landau a ordonat înalților funcționari ai Biroului pentru Afaceri Consulare al Departamentului de Stat din Washington să dea instrucțiuni ambasadei SUA la Budapesta să elibereze o viză pentru Ziobro, au declarat trei surse, dintre care una a precizat că era vorba de o viză de jurnalist.

Sursele au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta detalii care nu sunt publice despre acest caz.

Ca urmare a intervenției lui Landau, fostul ministru al Justiției a reușit să obțină viza înainte de învestirea lui Magyar din 9 mai.

Sursele nu aveau cunoștință de vreo implicare a președintelui american Donald Trump în această decizie, iar Reuters nu a putut stabili ce rol, dacă a existat vreunul, l-a jucat secretarul de Stat Marco Rubio.

Landau a aflat despre cazul lui Ziobro la începutul acestei primăveri de la Tom Rose, ambasadorul SUA în Polonia, și l-a considerat pe fostul ministru o persoană care a fost urmărită penal pe nedrept, a declarat o a patra sursă familiarizată cu problema.

„Chestiune de securitate națională”

În momentul în care a ordonat înalților funcționari din Biroul pentru Afaceri Consulare să elibereze viza, diplomatul american de rangul doi a justificat urgența prezentând problema ca fiind „o chestiune de securitate națională”, a adăugat o sursă. Reuters nu a putut stabili motivul pentru care a fost catalogată drept o chestiune de securitate națională.

Landau a refuzat să comenteze această poveste. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a răspuns la o listă detaliată de întrebări, inclusiv la cele referitoare la implicarea lui Rubio sau a lui Rose.

„Din cauza confidențialității dosarelor de viză, nu avem nimic de comunicat în această privință”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Ministrul Justiției din Polonia, Waldemar Zurek, a declarat marți pentru postul public de televiziune TVP ⁠Info că a fost foarte surprins. „Dacă cineva din SUA, care ocupă o funcție importantă, consideră că Ziobro este necesar pentru securitatea națională... dacă i s-a acordat într-adevăr un statut extraordinar, atunci aș dori ca aliatul nostru să discute cu noi despre acest lucru și să vadă ce dovezi am adunat în cazul ministrului Ziobro, deoarece aceste dovezi sunt cu adevărat foarte solide”, a spus el.

El a adăugat că procurorii au pregătit o cerere de extrădare, dar Polonia analizează momentul cel mai potrivit pentru a o trimite. „Vom face totul pentru a-l aduce pe Ziobro în fața justiției în Polonia”, a spus el.

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat marți într-o conferință de presă că Ziobro nu a călătorit direct în SUA din Ungaria.

„Nu știu dacă a călătorit din Viena, Paris sau Bruxelles, dar nu a plecat din Ungaria spre Statele Unite”, a spus el. „În prezent, nici măcar autoritățile ungare nu știu unde se află.”

Sprijinul SUA pentru conservatorii europeni

Administrația Trump afirmă că conservatorii europeni sunt adesea ținta „războiului juridic”, un termen folosit de susținătorii mișcării MAGA a lui Trump pentru a descrie ceea ce ei numesc utilizarea abuzivă a sistemului judiciar împotriva lor.

Criticii din Statele Unite au adus acuzații similare împotriva lui Trump, afirmând că administrația sa folosește puterea procuraturii pentru a-i viza pe cei considerați adversari.

Ziobro, în vârstă de 55 de ani, este arhitectul reformelor judiciare despre care Uniunea Europeană a afirmat că au redus independența sistemului judiciar polonez în timpul mandatului PiS. El este acuzat de deturnarea de fonduri din Fondul pentru Justiție, destinat ajutorării victimelor infracțiunilor, inclusiv pentru achiziționarea sistemului iraelian de spionaj Pegasus, care ar fi fost folosit împotriva oponenților politici interni.

Pegasus poate transforma un telefon mobil într-un dispozitiv de spionaj și a fost folosit de diverse guverne împotriva unor personalități ale opoziției și a unor jurnaliști.

Fuga lui Ziobro în SUA evidențiază echilibrul delicat cu care se confruntă guvernul lui Tusk în relațiile cu Statele Unite.

Deși relațiile dintre SUA și Polonia au fost, în general, stabile, Pentagonul a anulat săptămâna trecută desfășurarea a 4.000 de soldați americani în țară, afirmând doar că „era cel mai logic ca acea brigadă să nu se desfășoare în teatru de operațiuni”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe polonez a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Varșovia va solicita Washingtonului și Budapestei „baza legală și factuală” în temeiul căreia Ziobro a putut părăsi Ungaria. Guvernul polonez îi anulase deja pașapoartele.

Ziobro a început să lucreze drept comentator TV pentru postul polonez TV Republika, a anunțat rețeaua pe 10 mai.

„Sunt în Statele Unite... Este o țară incredibil de complexă și frumoasă, cea mai puternică democrație din lume”, a spus Ziobro într-o apariție din 10 mai la TV Republika.

