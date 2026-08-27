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Un ofițer rus a fost ucis într-un atentat cu bombă în Sankt Petersburg. Mașina în care se afla alături de soția sa a explodat

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Autorităţile ruse au anunţat, joi, că explozia unei maşini la Sankt Petersburg a ucis o persoană, identificată în mass-media ca fiind un ofiţer al armatei, relatează AFP, potrivit News.ro. Evenimentul are loc în condiţiile în care mai mulţi responsabili militari au fost ţinta unor asasinate de la începutul conflictului din Ucraina.

Comitetul local de anchetă a deschis „o procedură penală în urma incendiului unui vehicul în districtul Puşkin, care a făcut două victime: una a decedat, cealaltă a fost internată în spital”, a precizat într-un comunicat acest organism însărcinat cu anchetele importante.

Persoana decedată este un locotenent-colonel al armatei ruse care servea în forţele de apărare antiaeriană, potrivit Fontanka, un canal media cu sediul în Sankt Petersburg. Soţia sa, care se afla alături de el în maşină, a fost rănită, potrivit aceleiaşi surse.

Un dispozitiv exploziv a fost detonat la mijlocul dimineţii, în timp ce cuplul pleca de acasă, a precizat Fontanka, citând martori.

Într-o fotografie publicată de acest post media, pe care AFP a localizat-o în faţa unui magazin din suburbia sudică a oraşului Sankt Petersburg, se pot vedea persoane în jurul unei maşini negre grav avariate, cu resturi împrăştiate pe şosea.

De la începutul ofensivei ruseşti la scară largă împotriva Ucrainei, în februarie 2022, mai mulţi generali ruşi, oficiali locali şi personalităţi publice care susţineau conflictul au fost ucişi pe teritoriul rus sau în Ucraina ocupată. Aceste asasinate, comise cu bombe sau arme de foc, au fost uneori revendicate de Kiev.

Ucraina nu a făcut până în prezent niciun comentariu cu privire la explozia din Sankt Petersburg.

 

Editor : C.L.B.

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