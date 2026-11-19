Un om de afaceri rus care a ajutat la coordonarea asasinării unui general-locotenent, furnizând informații Ucrainei, a fost condamnat la 23 de ani de detenție într-o colonie penitenciară.

Viaceslav Grafski le-a transmis serviciilor de informații ucrainene detalii despre locuința și mașina generalului-locotenent Iaroslav Moskalik, adjunct al șefului unei direcții din cadrul armatei ruse, relatează The Telegraph.

Moskalik a fost ucis pe 25 aprilie anul trecut, când o mașină-capcană a explodat în fața blocului său, în momentul în care trecea pe lângă ea.

Grafski, în vârstă de 50 de ani, a fost găsit vinovat de trădare, trafic ilegal de explozibili și spălare de bani de către tribunalul regional din Saratov.

Anchetatorii au declarat că acesta a contactat un ofițer de informații ucrainean printr-o aplicație de mesagerie în 2023. Ulterior, ofițerul i-a dat misiuni împotriva Rusiei în schimbul unor criptomonede care îi erau virate într-un portofel electronic pe Telegram.

Potrivit raportului instanței, Grafski comunica cu ofițerul de legătură folosind mai multe telefoane mobile și cartele SIM diferite, pe care le distrugea și le înlocuia periodic.

Ca primă misiune, el i-a trimis ofițerului de legătură fotografii ale unei anumite porțiuni a căii ferate Volga, înainte de a-și folosi telefonul și camera de bord pentru a filma soldați și vehicule aparținând unei unități militare din regiunea Saratov. De asemenea, a urmărit un proprietar de companie din Saratov și le-a trimis coordonatorilor săi informații despre afacerea acestuia și ora la care bărbatul ajungea la serviciu, potrivit anchetatorilor.

La sfârșitul anului 2024, Grafski ar fi mers în regiunea Oriol, de unde at fi recuperat explozibili și un dispozitiv exploziv dintr-o ascunzătoare. Potrivit raportului instanței, în luna februarie a anului următor, el le-a transportat la Balașiha, un oraș din apropierea capitalei ruse.

După ce a primit o fotografie a lui Moskalik, Grafski i-a dat de urmă și i-a furnizat ofițerului ucrainean informații despre locuința generalului și despre mașina pe care o conducea.

Grafski ar fi „spălat” banii primiți ca recompensă financiare prin „tranzacții de schimb și vânzarea de monedă digitală”, a susținut instanța. El a negat acuzațiile.

Ignat Kuzin, bărbatul acuzat că a plasat bomba, a fost arestat a doua zi după explozie de către Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. FSB l-a numit „agent al serviciilor speciale ucrainene” și, după ce și-ar fi recunoscut vinovăția, a fost condamnat la închisoare pe viață pe 27 noiembrie anul trecut.

Imaginile cu moartea lui Moskalik, surprinse de o cameră de supraveghere, au arătat un Volkswagen Golf explodând în fața unui bloc de locuințe cu multe etaje. Filmările ulterioare realizate cu telefonul mobil au arătat mașina în flăcări, înconjurată de resturi.

Moskalik era implicat în monitorizarea războiului din Ucraina și îi raporta direct președintelui rus Vladimir Putin și ministrului rus al apărării, Andrei Belousov.

Între 2015 și 2021, el a fost implicat în soluționarea problemelor legate de reglementarea conflictului din sud-estul Ucrainei, a relatat presa rusă într-un necrolog al generalului.

La momentul respectiv, Kremlinul a acuzat Ucraina pentru atacul asupra lui Moskalik. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus că „regimul de la Kiev continuă să fie implicat în activități teroriste pe teritoriul” Rusiei.

Editor : M.B.