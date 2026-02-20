Live TV

Un oraș din Japonia a primit lingouri de aur de 3,6 milioane de euro de la un donator anonim, pentru a a repara rețeaua de apă

Data publicării:
Inundație provocată de o țeavă de apă spartă în Osaka
Inundație provocată de o țeavă de apă spartă în Osaka. Foto: Profimedia

Autorităţile dintr-un oraş japonez au primit o donaţie generoasă pentru repararea sistemului de alimentare cu apă învechit - 21 de kilograme de lingouri de aur.

Lingourile, cu o valoare estimată de 560 de milioane de yeni (3,6 milioane de dolari), au fost donate în noiembrie anul trecut de un donator care a dorit să rămână anonim, a declarat joi primarul oraşului Osaka, Hideyuki Yokoyama, într-o conferinţă de presă.

Cu o populaţie de aproape trei milioane de locuitori, Osaka este un centru comercial situat în regiunea Kansai din Japonia şi al treilea oraş ca mărime din ţară, relatează BBC, citat de News.ro.

Dar, la fel ca multe oraşe japoneze, conductele de apă şi canalizare din Osaka sunt învechite, ceea ce reprezintă o preocupare tot mai mare în ceea ce priveşte siguranţa.

Osaka a înregistrat peste 90 de cazuri de scurgeri ale conductelor de apă pe sub străzi în anul fiscal 2024, potrivit biroului de alimentare cu apă al oraşului.

„Remedierea conductelor de apă învechite necesită o investiţie uriaşă. Aşadar, nu pot decât să fiu recunoscător”, a declarat Yokoyama joi, răspunzând la o întrebare despre donaţia uriaşă de aur.

Yokoyama a spus că suma este „uluitoare” şi că „nu are cuvinte”.

Acelaşi donator misterios a mai donat anterior 500.000 de yeni în numerar pentru serviciile municipale de apă, a adăugat el.

Biroul municipal de alimentare cu apă a declarat joi într-un comunicat că este recunoscător pentru donaţia de aur şi că o va folosi, inclusiv pentru remedierea deteriorării conductelor de apă.

Potrivit presei locale, peste 20% din conductele de apă din Japonia au depăşit durata de viaţă legală de 40 de ani.

De asemenea, gropile au devenit din ce în ce mai frecvente în oraşele japoneze, multe dintre ele având o infrastructură de canalizare învechită.

Anul trecut, o groapă uriaşă în prefectura Saitama a înghiţit cabina unui camion, ucigându-i şoferul. Se crede că groapa a fost cauzată de o conductă de canalizare spartă.

Acest incident a determinat autorităţile japoneze să intensifice eforturile de înlocuire a conductelor corodate din întreaga ţară. Însă problemele bugetare au blocat progresul lucrărilor de reînnoire a conductelor.

