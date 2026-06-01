Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”

Autoritățile din orașul polonez Lublin au înlăturat steagul ucrainean de pe primărie, unde era arborat din 2022 ca simbol al solidarității, după un decret semnat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează publicația WP Wiadomosci.

Măsura a fost luată după ce Zelenski a acordat unității Forțelor Speciale de Operațiuni din Nord titlul onorific de „Eroi ai Armatei Insurgente Ucrainene (UPA)” - o mișcare naționalistă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial care rămâne extrem de controversată în Polonia.

Decretul a stârnit o reacție puternică în Polonia, de la Ministerul de Externe până la președintele Karol Nawrocki.

Primăria din Lublin a emis o declarație în care precizează că s-a alăturat altor orașe poloneze. Reprezentanții autorităților împărtășesc poziția critică a Ministerului polonez de Externe și a Ambasadei Poloniei la Kiev cu privire la decizia lui Zelenski.

„Glorificarea formațiunilor responsabile de crime împotriva civililor lezează memoria victimelor poloneze și îngreunează construirea unui dialog sincer”, a declarat consiliul local.

În același timp, Lublin a subliniat că rămâne un aliat al Ucrainei în lupta sa pentru independență și integritate teritorială.

„Nu vedem nicio contradicție între apărarea adevărului istoric și manifestarea solidarității cu o națiune care a devenit victimă a agresiunii”, se arată în declarație, potrivit RBC Ukraine.

Locuitorii orașului sunt împărțiți în privința îndepărtării steagului. Unii susțin decizia, invocând ceea ce consideră a fi o laudă inacceptabilă adusă Armatei Insurgente Ucrainene.

Alții consideră că această măsură vine într-un moment nepotrivit, subliniind că ucrainenii încă se luptă cu forțele ruse pe linia frontului.

„Cred că este un moment foarte nepotrivit. Aș dori să vă reamintesc că ucrainenii încă apără linia frontului la mare distanță de noi. Într-o oarecare măsură, ei se luptă cu rușii în numele nostru. Și acum ne întoarcem cu spatele la ei? Asta nu va duce la nimic bun. Pentru mine, este un pas pe gheață subțire”, a spus un locuitor din Lublin.

Pe 26 mai, Zelenski a semnat un decret prin care a acordat Centrului de Operațiuni Speciale Separate din Nord titlul onorific de „Eroi ai Armatei Insurgente Ucrainene” pentru performanțe exemplare în misiuni de luptă.

Ca răspuns, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că ia în considerare retragerea celei mai înalte distincții de stat a republicii acordate lui Zelenski.

Ministerul ucrainean de Externe a răspuns că nu a avut intenția de a ofensa poporul polonez, subliniind că, pentru Ucraina, Armata Insurgentă Ucraineană simbolizează doar rezistența față de politicile imperiale ale Moscovei.

UPA — venerată pe scară largă de mulți ucraineni ca luptători pentru independență — este considerată în Polonia responsabilă pentru epurarea etnică a polonezilor din Volinia și Galiția de Est în timpul războiului, în cadrul căreia istoricii polonezi estimează că au fost uciși până la 100.000 de civili între 1943 și 1945.

O dispută privind viziunile diferite asupra evenimentelor — considerate în Polonia un act de genocid — a aruncat o umbră asupra relațiilor dintre Polonia și Ucraina timp de decenii.

Editor : C.L.B.