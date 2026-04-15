„Un papă care își folosește mintea”. Reacții la Vatican după criticile lui Trump: „Președintele nu are limite”

Tensiunile dintre papa Leon și Donald Trump, declanșate după criticile suveranului pontif la adresa loviturilor SUA-Israel asupra Iranului, au stârnit reacții puternice la Vatican, unde localnici, comercianți și turiști iau poziție în conflict, scrie The Guardian. În timp ce mulți dintre cei intervievați își exprimă sprijinul pentru papă și critică pozițiile președintelui american, există și voci care îi iau apărarea lui Trump: „Este puțin arogant, dar așa este el”.

„Trump este ieșit din tipare, nu are limite”

În cartierul Borgo Pio din Roma, aflat în apropierea Vaticanului, comercianții și localnicii vorbesc despre deteriorarea relațiilor dintre Vatican și Washington, după criticile lansate de Donald Trump la adresa papei Leon.

Walter Colantini, proprietarul unei optici în care sunt expuse fotografiile a cinci papi din ultimele decenii, spune că tensiunile actuale sunt fără precedent.

„Trump este ieșit din tipare, nu are limite”, a declarat acesta.

Colantini a amintit că au mai existat tensiuni între Vatican și Casa Albă, inclusiv în timpul războiului din Golf din 1991, însă situația actuală este mult mai gravă.

Conflictul a izbucnit după ce Trump a reacționat la criticile papei Leon privind loviturile SUA-Israel asupra Iranului. Pe rețelele sociale, liderul american l-a numit pe pontif „slab în combaterea criminalității” și „groaznic în politica externă”, susținând că a fost ales papă doar pentru că el se afla la Casa Albă.

Ulterior, Trump a distribuit o imagine generată de inteligență artificială în care apărea într-o ipostază asemănătoare lui Hristos, pe care a șters-o ulterior.

Declarațiile sale au fost urmate de cele ale vicepreședintelui JD Vance, care a afirmat că Vaticanul ar trebui „să se ocupe de moralitate” și de treburile Bisericii, iar președintele să „se ocupe de politica publică a SUA”.

„Lumea se află într-o situație foarte îngrijorătoare”

Raniero Mancinelli, un croitor care produce veșminte și bijuterii ecleziastice, a criticat, la rândul său, comportamentul liderului american.

„Problema cu Trump este că nu știm ce gândește sau ce va face de la o zi la alta. Spune și face lucruri foarte ciudate. Când a fost ales, vorbea despre pace și despre încheierea războaielor, iar acum lumea se află într-o situație foarte îngrijorătoare”, a spus acesta.

Și turiștii aflați în Piața Sfântul Petru și-au exprimat îngrijorarea față de conflict și sprijinul pentru papă.

„Trump a depășit orice limită morală, dar nu mă mai surprinde”, a spus Andries DeWinter, dirijor de cor din Belgia.

„A insistat că va face America măreață din nou, dar în schimb o duce în jos. Papa Leon, în schimb, vorbește cu adevăr, valori și sens – exact opusul lui Trump.”

Rhoda, o vizitatoare din Marea Britanie, a declarat: „Trump acționează doar în interes propriu. Cred că Leon este grozav și sper doar să continue să i se opună.”

Există însă și opinii diferite. Doi catolici americani intervievați au spus că, deși respectă papa și Biserica, îl susțin pe Trump.

„Vrem pace, dar credem că el face lumea mai sigură”, a spus Susan. „Este puțin arogant, dar așa este el.”

„Este un papă care își folosește mintea”

Papa Leon, ales în luna mai a anului trecut, este considerat mai calm și mai diplomat decât predecesorul său, Francisc. De la apeluri la încetarea focului și soluții diplomatice, acesta a adoptat treptat un ton mai ferm în discursul public.

El a condamnat din ce în ce mai des războiul SUA-Israel împotriva Iranului, mai ales după amenințarea lui Trump de a distruge „o întreagă civilizație” în Iran.

Și cardinalii Bisericii au lansat critici dure. Într-un interviu acordat CBS, Trump a confirmat că a reacționat după ce a urmărit un interviu cu trei cardinali americani influenți.

„Greșește în privința acestor subiecte”, a spus Trump. „Nu cred că ar trebui să se implice în politică. Cred că probabil a învățat asta din această situație.”

În ciuda atacurilor, papa Leon nu pare dispus să renunțe la pozițiile sale.

El a declarat că nu se teme de administrația americană și că va continua să se pronunțe împotriva războiului.

Conflictul a generat reacții și în Europa. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a calificat declarațiile lui Trump la adresa papei drept „inacceptabile”.

La rândul său, Trump a criticat-o pe Meloni pentru refuzul de a se alătura războiului din Iran.

„Sunt șocat de ea. Credeam că are curaj, dar m-am înșelat”, a spus liderul american.

Unii catolici italieni spun că încă se adaptează la stilul papei Leon, după perioada lui Francisc.

„Dar Leon a fost un papă bun până acum, foarte calm”, a spus Mancinelli.

Walter Colantini consideră însă că stilul diferit al papei ar putea fi mai eficient.

„Leon a fost ales pentru acest rol pentru că este persoana potrivită să conducă Biserica în această perioadă”.

„Trebuie să acționeze pentru a găsi pacea într-o lume în care există război. Îmi place foarte mult; din ceea ce spune în declarațiile și omiliile sale, este un papă care își folosește mintea”, a adăugat el.

