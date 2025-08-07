Live TV

Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiști să bage în închisoare o rețea de traficanți de droguri din Marea Britanie

Un papagal vorbitor i-a ajutat pe polițiștii britanici să a ducă la capăt o operațiune majoră antidrog, după ce un membru al unei bande a învățat pasărea să spună expresii folosite de traficanți, cum ar fi „două la 25”, relatează BBC. Membrii bandei au primit pedepse care totalizează 103 ani de închisoare.

Pasărea a fost descoperită în timp ce poliția a făcut razii la mai multe locuințe din orașul Blackpool (Anglia), de unde au fost confiscate și cantități mari de heroină și cocaină.

Liderul bandei, Adam Garnett, în vârstă de 35 de ani, a condus banda din închisoare, din 2023 până în 2024.

La o percheziție în celula sa, gardienii închisorii au găsit telefoane pe care erau clipuri cu calupuri de droguri și imagini cu papagalul prietenei sale, Mango, care vorbea și se juca cu banii obținuți din vânzarea drogurilor. 

După acea percheziție, polițiștii i-au identificat pe locotenenții lui Garnett: prietena sa, Shannon Hilton, în vârstă de 29 de ani, Dalbir Sandhu, în vârstă de 41 de ani, și Jason Gerrand, în vârstă de 50 de ani.

Într-un clip de pe telefonul lui Hilton, aceasta își învăța papagalul să spună „două la 25” în fața unui copil. „Două la 25” este o expresie folosită de membrii bandei, specificând numărul de doze la vânzare și prețul acestora. 

15 membri ai bandei au fost găsiți vinovați pentru infracțiuni legate de droguri comise între februarie 2023 și iulie 2024.

Garnett a fost condamnat la 19 ani și șase luni de închisoare, în timp ce Hilton a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare, iar Sandhu a fost condamnat la 10 ani. De asemenea, Gerrand a fost condamnat la opt ani și trei luni de închisoare.

Ceilalți membri ai bandei au primit pedepse între 5 ani și 7 ani de închisoare.

