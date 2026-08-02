Live TV

Un partid de stânga vrea să-i aducă în Germania pe migranții din Ceuta

Data actualizării: Data publicării:
Berlin, Deutschland, 10.07.2026: Deutscher Bundestag: 90. Bundestagssitzung: Clara Bünger, Linke *** Berlin, Germany, Ju
Clara Bünger, din partidul Die Linke. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Germania și UE sunt obligate să ofere servicii imigranților din Ceuta și să accepte solicitanți de azil, susține Clara Bünger, vicepreședinta grupului parlamentar al Partidului Die Linke. Ministrul de Interne Dobrindt și cancelarul Merz nu sunt de acord, scrie Der Spiegel.

Germania nu ar trebui să lase Spania singură și ar trebui să preia imigranți din exclava Ceuta, cere partidul Die Linke. „Ceea ce se întâmplă în Ceuta nu este o catastrofă naturală, ci rezultatul unor decizii politice”, a declarat vicepreședinta grupului parlamentar, Clara Bünger. „Oamenii fug din calea războiului, a sărăciei și a crizei climatice. Zidurile mai înalte nu îi vor opri, ci doar le vor face drumul mai periculos. Acum ceea ce contează cel mai mult este ca nimeni să nu mai moară”, a explicat Bünger. „Oamenilor trebuie să li se asigure asistență medicală, apă și un loc sigur.”

„Germania și UE au obligația de a ajuta la asigurarea resurselor necesare și de a primi persoanele care caută protecție”, a declarat vicepreședinta grupului parlamentar. „Cine a crezut că problema se rezolvă cu și mai multă izolare se înșală”, a explicat Bünger, care este purtătoarea de cuvânt pe probleme de politică internă și refugiați a grupului Die Linke din Bundestag. Cât timp nu vor exista căi sigure și legale, oamenii vor continua să fie împinși în situații care le pun viața în pericol.

Bünger s-a pronunțat și împotriva solicitărilor venite din partea mai multor lideri europeni privind consolidarea granițelor externe ale Uniunii Europene.

În timp ce Die Linke cere Germaniei să primească migranți din Ceuta, Guvernul federal merge în direcția opusă. Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a anunțat prelungirea controalelor la frontierele germane și a afirmat că măsurile împotriva migrației ilegale trebuie întărite. Împreună cu cancelarul Friedrich Merz, acesta a cerut Spaniei să îi trimită înapoi în Maroc pe migranții care au pătruns ilegal în Ceuta.

Mai multe guverne europene au adoptat măsuri. Italia a introdus controale suplimentare pentru călătoriile aeriene și maritime dinspre Spania, Franța și alte state au întărit verificările la frontiere, iar miniștrii de Interne ai Uniunii Europene discută măsuri comune pentru gestionarea celei mai mari crize migratorii din ultimii ani.

Criza a izbucnit după ce aproximativ 60.000 de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta într-un interval foarte scurt. Autoritățile spaniole au vorbit despre una dintre cele mai grave presiuni migratorii înregistrate vreodată asupra frontierei sudice a Uniunii Europene. În timpul traversărilor și al tentativelor de ajungere în enclavă, cel puțin 90 de persoane și-au pierdut viața, iar imaginile cu mii de oameni încercând să intre în Ceuta au făcut înconjurul lumii.

Între timp, situația s-a stabilizat parțial. Potrivit autorităților spaniole, zeci de mii de migranți s-au întors deja în Maroc, iar majoritatea nu au ajuns pe teritoriul continental al Spaniei. Guvernul de la Madrid susține că rețelele de traficanți de persoane au răspândit informații false potrivit cărora migranții ar putea intra ușor în Uniunea Europeană, ceea ce a contribuit la afluxul fără precedent.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
protest kiev
2
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
Camerele de supraveghere montate acasă. Foto Getty Images
3
Camerele de supraveghere montate acasă: Când ai nevoie de acordul vecinilor și ce riști...
sorin grindeanu parlament
4
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
O rachetă Starship
5
O rachetă SpaceX scăpată de sub control se va izbi de Lună cu peste 8.700 km/h. Când va...
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Digi Sport
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Faten Ben Amar El Azizi pe terenul de fotbal
„Visul lui Faten s-a spulberat chiar înainte de a începe”: o fotbalistă marocană a murit încercând să înoate până la Ceuta
Spania încearcă să disperseze miile de migranți care au intrat în exclava spaniolă Ceuta.
Nou bilanț: Cel puţin 72 de migranţi au murit în timp ce încercau să ajungă în enclava Ceuta
migtrantimaroc
Doi migranți din Maroc, intrați ilegal în România, au fost găsiți leșinați în semiremorca unui TIR din Turcia
Spain Ceuta
Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc, pentru a împiedica trecerea migranților
Latvian president visits border at border triangle
Letonia închide granița cu Belarus din „motive tehnice”, pe fondul creșterii numărului de treceri ilegale ale migranților
Recomandările redacţiei
apa scazuta la dunare
Debitul scăzut al Dunării, „noua normalitate”. Hidrologii trag un...
colajdunare1
Intervenția Armatei pentru devierea cursului de apă pe Dunăre...
drona in zbor
Locuitorii din județul Tulcea au primit al doilea mesaj RO-Alert...
peter magyar
Măsuri de urgență în Ungaria, din cauza crizei energetice. Mesajul...
Ultimele știri
Două elicoptere s-au ciocnit în Grecia, în timp ce interveneau la un incendiu violent
„Am început deja formarea unităților militare”. Belarus inființează o brigadă de asalt aeropurtat la 40 km de Ucraina
Garda de Mediu: Fotografiile publicate în online nu sunt suficiente. Ce trebuie să faceți pentru o sesizare corectă şi validă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fosta soție a lui Elvis, apariție rară la vârsta de 81 de ani în Spania. Priscilla Presley a surprins cu...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Eliminarea FCSB-ului a intrat în istoria negativă a cupelor europene. Recordul uluitor bătut de România
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
În ce stare se află șoferul microbuzului ce a produs accidentul mortal al maseurului lui Dinamo. Exclusiv
Adevărul
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Playtech
Punctele de stabilitate la pensie. Cât câștigi în plus dacă ai lucrat 26, 30, 35 sau 40 de ani
Digi FM
Credea că va deveni om de știință, azi impresionează la Hollywood. Povestea lui Homer, fiul lui Richard Gere
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Văduva lui Constantin Covaciu: ”Normal că o dăm în judecată!”. ”Nea Gogu” a murit în accidentul din Câmpulung
Pro FM
Alex Velea rupe tăcerea despre relația cu Antonia. Care este motivul cel mai des invocat în certurile lor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Noul „Spider-Man” spulberă un record în box office-ul nord-american. Prima zi de încasări, peste cea a...
Adevarul
Cetatea dacică plină de mistere, redată turiștilor după decenii de izolare. Ce secrete păstrează situl UNESCO
Newsweek
Pensii crescute cu 500 de lei la recalculare pentru 2 pensionari. De ce nu au primit pensiile mărite până azi?
Digi FM
Operația care i-a salvat cariera lui Jon Bon Jovi. Ce l-a avertizat Shania Twain, artista care trecuse...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Alimentele care pot reduce cu aproape 30% riscul de hipertensiune. Cele mai noi concluzii ale cercetătorilor
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Mi-am făcut viața un chin!” Jim Parsons din „Teoria Big Bang” dezvăluie de ce s-a simțit îngrozitor în cel...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...