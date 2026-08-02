Un partid de stânga vrea să-i aducă în Germania pe migranții din Ceuta

Germania și UE sunt obligate să ofere servicii imigranților din Ceuta și să accepte solicitanți de azil, susține Clara Bünger, vicepreședinta grupului parlamentar al Partidului Die Linke. Ministrul de Interne Dobrindt și cancelarul Merz nu sunt de acord, scrie Der Spiegel.

Germania nu ar trebui să lase Spania singură și ar trebui să preia imigranți din exclava Ceuta, cere partidul Die Linke. „Ceea ce se întâmplă în Ceuta nu este o catastrofă naturală, ci rezultatul unor decizii politice”, a declarat vicepreședinta grupului parlamentar, Clara Bünger. „Oamenii fug din calea războiului, a sărăciei și a crizei climatice. Zidurile mai înalte nu îi vor opri, ci doar le vor face drumul mai periculos. Acum ceea ce contează cel mai mult este ca nimeni să nu mai moară”, a explicat Bünger. „Oamenilor trebuie să li se asigure asistență medicală, apă și un loc sigur.”

„Germania și UE au obligația de a ajuta la asigurarea resurselor necesare și de a primi persoanele care caută protecție”, a declarat vicepreședinta grupului parlamentar. „Cine a crezut că problema se rezolvă cu și mai multă izolare se înșală”, a explicat Bünger, care este purtătoarea de cuvânt pe probleme de politică internă și refugiați a grupului Die Linke din Bundestag. Cât timp nu vor exista căi sigure și legale, oamenii vor continua să fie împinși în situații care le pun viața în pericol.

Bünger s-a pronunțat și împotriva solicitărilor venite din partea mai multor lideri europeni privind consolidarea granițelor externe ale Uniunii Europene.

În timp ce Die Linke cere Germaniei să primească migranți din Ceuta, Guvernul federal merge în direcția opusă. Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a anunțat prelungirea controalelor la frontierele germane și a afirmat că măsurile împotriva migrației ilegale trebuie întărite. Împreună cu cancelarul Friedrich Merz, acesta a cerut Spaniei să îi trimită înapoi în Maroc pe migranții care au pătruns ilegal în Ceuta.

Mai multe guverne europene au adoptat măsuri. Italia a introdus controale suplimentare pentru călătoriile aeriene și maritime dinspre Spania, Franța și alte state au întărit verificările la frontiere, iar miniștrii de Interne ai Uniunii Europene discută măsuri comune pentru gestionarea celei mai mari crize migratorii din ultimii ani.

Criza a izbucnit după ce aproximativ 60.000 de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta într-un interval foarte scurt. Autoritățile spaniole au vorbit despre una dintre cele mai grave presiuni migratorii înregistrate vreodată asupra frontierei sudice a Uniunii Europene. În timpul traversărilor și al tentativelor de ajungere în enclavă, cel puțin 90 de persoane și-au pierdut viața, iar imaginile cu mii de oameni încercând să intre în Ceuta au făcut înconjurul lumii.

Între timp, situația s-a stabilizat parțial. Potrivit autorităților spaniole, zeci de mii de migranți s-au întors deja în Maroc, iar majoritatea nu au ajuns pe teritoriul continental al Spaniei. Guvernul de la Madrid susține că rețelele de traficanți de persoane au răspândit informații false potrivit cărora migranții ar putea intra ușor în Uniunea Europeană, ceea ce a contribuit la afluxul fără precedent.

Editor : M.C