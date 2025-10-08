Live TV

Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta

Pasajul lui Commodus, Colosseum, Roma
Un pasaj subteran secret din Colosseumul de la Roma, rămas mult timp ascuns, se va deschide pentru vizitatori luna aceasta. Foto: Profimedia

Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatorii acestui amfiteatru antic la sfârşitul lunii octombrie, au anunţat marţi reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum.

În perioada Romei Antice, Pasajul lui Commodus asigura legătura între loja din Colosseum dedicată celor mai înalţi demnitari şi lumea exterioară. Numele său provine de la împăratul Commodus (161 d.Hr. - 192 d.Hr.).

Despre Commodus, un mare cunoscător şi iubitor al luptelor cu gladiatori, se spune că a fost victima unei tentative de asasinat în această zonă subterană, deşi nu s-a stabilit cu certitudine că incidentul s-ar fi petrecut în pasajul în cauză.

Acel coridor imperial exclusivist nu făcea parte din construcţia iniţială a Colossseumului, care a avut loc între anii 72 d.Hr. şi 80 d.Hr, scrie Agerpres. El a fost adăugat ulterior prin excavaţii efectuate la nivelul fundaţiilor amfiteatrului, pentru ca elita din Roma să ajungă în loja demnitarilor fără să fie văzută, pentru a urmări spectacolele din arenă.

Pasajul a fost descoperit şi excavat în secolul al XIX-lea, dar a rămas de atunci închis pentru public.

Cercetătorii de la Parcul Arheologic Colosseum au finalizat lucrările necesare de restaurare în luna septembrie a acestui an, recreând în totalitate suprafeţele antice ale coridorului.

Colosseum este una dintre cele mai populare atracţii turistice ale Italiei şi este considerat un simbol al Romei. De asemenea, este cel mai mare amfiteatru din lume. În Roma Antică, lupte cu gladiatori, care erau uneori macabre şi brutale, aveau loc în această arenă.

În prezent, situl atrage milioane de vizitatori în fiecare an. Pasajul lui Commodus va fi deschis pentru vizitatori începând din 27 octombrie, de luni până miercuri.

