Un petrolier, atacat în apropierea Qatarului. Incidentul are loc pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Un petrolier care naviga în largul Qatarului a raportat că a fost lovit „de mai multe proiectile” şi a semnalat un număr nedeterminat de victime, a transmis miercuri seară agenţia britanică de siguranţă maritimă UKMTO.

Incidentul s-a produs la 51 de mile marine (94 de kilometri) în largul coastelor acestui mic stat din Golf, a precizat agenţia, şi la aproximativ 500 km de Strâmtoarea Ormuz unde navele sunt atacate în mod regulat, citată de AFP, scrie Agerpres.

Această cale maritimă, prin care tranzita înainte de război o cincime din hidrocarburile mondiale, se află în centrul conflictului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacuri ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Teheranului.

De atunci, Iranul revendică controlul asupra acestei treceri strategice şi blochează traficul maritim în zonă, vizând navele care se aventurează acolo fără autorizaţia sa.

Ca reacţie, Washingtonul impune o blocadă navală asupra porturilor iraniene şi escortează petroliere, din ce în ce mai numeroase la trecerea prin strâmtoare, în timp ce negocierile pentru a pune capăt războiului sunt în continuare în impas.

Editor : Ana Petrescu