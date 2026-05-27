Un petrolier rus care urma să ajungă în Cuba și-a schimbat cursul după mai multe săptămâni petrecute pe mare

Încercarea Rusiei de a trimite combustibil în Cuba, țară afectată de criză, a suferit un eșec după ce un petrolier sancționat, care transporta motorină, nu a reușit să ajungă pe insulă și a petrecut săptămâni întregi în derivă în Oceanul Atlantic, potrivit datelor de urmărire maritimă analizate de publicația de investigații din exil The Insider.

Petrolierul Universal, care transporta aproximativ 270.000 de barili de motorină, a plecat din Rusia în aprilie cu destinația Cuba, dar a petrecut ultima lună în derivă în Marea Sargasso, la aproximativ 1.600 de kilometri (1.000 de mile) nord-est de insula din Caraibe, înainte de a-și schimba cursul spre sud, în direcția Braziliei, a raportat The Insider, citând date de la serviciul de monitorizare a navelor Starboard Maritime Intelligence, scrie Moscow Times.

Destinația navei este în prezent listată ca „La comandă” — o denumire maritimă care indică faptul că aceasta așteaptă instrucțiuni suplimentare de rutare sau o destinație finală.

The Insider a afirmat că acest lucru sugerează că autoritățile americane nu au permis petrolierului să se îndrepte spre Cuba.

Nava Universal a plecat din portul rus Vistino de la Marea Baltică, din regiunea Leningrad, pe 6 aprilie și, potrivit ziarului britanic The Telegraph, a fost escortată prin Canalul Mânecii de un convoi militar rus.

Ziarul a relatat că fregata Admiral Grigorovich a Flotei Ruse din Marea Neagră a însoțit ulterior nava în Atlantic.

Petrolierul face obiectul unor sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie, Elveția și Canada.

Potrivit publicației The Insider, un singur petrolier a reușit să livreze petrol în Cuba în acest an: nava „Anatoli Kolodkin”, care a transportat aproximativ 730.000 de barili după ce a primit autorizația din partea Statelor Unite.

Se pare că aceste rezerve s-au epuizat până la sfârșitul lunii aprilie.

Cuba s-a confruntat cu penurii generalizate de combustibil și întreruperi recurente de curent în ultimele luni, pe măsură ce SUA au intensificat presiunea asupra țării, inclusiv prin blocarea importurilor de combustibil.

Statele Unite au declarat că urmăresc schimbări politice și economice în Cuba și au solicitat reforme din partea conducerii comuniste a insulei.

Pe 20 mai, administrația președintelui american Donald Trump l-a pus sub acuzare pe fostul lider cubanez Raúl Castro pentru fapte legate de doborârea, în 1996, a unui avion operat de grupul umanitar „Brothers to the Rescue”, incident în care au murit patru persoane, dintre care trei americani.

În urma acestor acuzații, SUA au trimis portavionul USS Nimitz și grupul său de luptă în apele teritoriale cubaneze.

Editor : Sebastian Eduard