Un petrolier rusesc din Flota Fantomă a fost interceptat de Marea Britanie

Forţele armate britanice au interceptat duminică un petrolier din aşa-numită Flotă Fantomă rusă, care încerca să traverseze Canalul Mânecii, transmite Reuters.



Nava SMYRTOS a fost abordată de comandouri ale Marinei Regale şi de agenţi special antrenaţi ai Agenţiei Naţionale de Combatere a Criminalităţii, a anunţat Ministerul britanic al Apărării într-un comunicat.



Nava va fi reţinută şi supravegheată în largul coastei de sud în timp ce ancheta continuă, afirmă comunicatul, adăugând că operaţiunea a fost întreprinsă în apele teritoriale ale Marii Britanii în conformitate cu dreptul intern şi internaţional.

BREAKING:



Royal Navy warships support first UK seizure of 🇷🇺Russian shadow fleet vesselhttps://t.co/uUQBuJA9IP pic.twitter.com/WxtC7N4yhC — Navy Lookout (@NavyLookout) June 14, 2026

Potrivit ministerului, operaţiunea a fost sprijinită de aparate ale grupului aerian maritim (Chinook, Merlin Mk4 şi Wildcat), de un avion P-8 al forţelor aeriene şi de navele HMS Sutherland şi HMS Ledbury.



Prim-ministrul britanic Kier Starmer a declarat că el a condus operaţiunea de interceptare.

In the early hours of this morning, I directed our Armed Forces to intercept a shadow fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel.



This successful operation delivers yet another blow to Russia and reminds those fueling Putin's war in Ukraine that we will not… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

„Această operaţiune reuşită aplică încă o lovitură Rusiei şi le aminteşte celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă”, a scris Starmer într-o postare pe X.

Editor : M.C