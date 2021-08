Un pianist de 66 de ani, care cânta în Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta, a avut parte de o surpriză neașteptată. Bărbatul a strâns 60.000 de dolari, după ce un pasager care își aștepta zborul l-a filmat și l-a postat pe Instagram.

Tonee „Valentine” Carter, un pianist în vârstă de 66 de ani, care și-a împărtășit pasiunea pentru muzică alături de pasagerii din Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta, a primit recent cel mai mare cadou din viața sa. Un bărbat ale cărui planuri s-au schimbat în ultima clipă și a fost nevoit să aștepte o oră și jumătate în aeroport l-a auzit, iar de aici a început toată povestea, relatează abcnews.

Carter cântă la un bar în fiecare săptămână de luni până joi, iar setlistul său include o varietate de piese, de la coveruri celebre, la melodii originale, compuse chiar de el.

„Îmi plac toate genurile de muzică”, a spus Carter pentru „Good Morning America”. "Îmi place să cânt jazz. Îmi place să interpretez pop, muzică soul, clasică", a adăugat bărbatul.

Cum a ajuns pianistul vedetă pe Instagram

Carlos Whittaker este bărbatul care l-a remarcat și care s-a oprit să-i asculte muzica mai mult decât o fac ceilalți pasageri ai aeroportului din Atlanta. Este speaker motivațional și se întorcea acasă, la Nashville, Tennessee, când l-a auzit pe Carter.

"Evenimentul din Memphis a fost anulat, așa că a trebuit să mă întorc acasă, motiv pentru care am ajuns să stau în Atlanta pentru o oră și jumătate", a spus Whittaker, în vârstă de 47 de ani.

Whittaker a spus că l-a observat pe Carter și a constatat că este genul de muzician care își pune tot sufletul atunci când interpretează. De asemenea, a constatat că aproape nimeni nu-i acorda prea mare atenție. Așa că a decis să se așeze și să-l asculte mai mult.

"Am fost și eu muzician", a spus el. "Am cântat în deschidere pentru o grămadă de trupe și nimeni nu mi-a acordat niciodată atenție. Așa că, atunci când am văzut că nimeni nu-l ascultă cu adevărat, mi-am spus că trebuie să știe că l-am ascultat, că este văzut și că cineva îi apreciază talentul.

Whittaker a spus că muzica lui Carter l-a emoționat, așa că a mers la el pentru a-i vorbi și a-l cunoaște mai bine. Cei doi au vorbit între piesele pe care pianistul le interpreta, împărtășindu-și poveștile personale. Atunci a apărut ideea de a-l înregistra și de a posta video pe Instagram.

Cu peste 200.000 de urmăritori pe Instagram, Whittaker a făcut un apel pentru a-l ajuta pe Carter. El a spus că inițial se aștepta să strângă aproximativ 2.500 de dolari. El și prietenii săi de pe Instagram au mai strâns anterior bani pentru diverse cauze.

"Ceea ce nu știam era cât de departe va merge acest lucru în afara rețelelor mele sociale", a spus Whittaker. "S-au strâns 10.000 de dolari în 30 de minute", a precizat el.

Ulterior, Whittaker i-a dezvăluit lui Carter ce făcuse, iar când i-a pomenit de donațiile primite pe Instagram, artistul a izbucnit în lacrimi.

Povestea nu s-a oprit aici. Când s-a îmbarcat pe următorul său zbor, Whittaker i-a cerut tuturor să continue să distribuie clipul, pentru ca și mai mulți oameni să doneze.

„Până când am aterizat în Nashville, suma era de aproximativ 25.000 de dolari, iar când am vorbit cu el în seara aceea, era de 44.000 de dolari”, a spus Whittaker. În total, Whittaker a primit 61.000 de dolari pentru Carter.

„Am fost copleșit”, a spus Carter.

Pianistul a anunțat că va dona o parte din bani

Planurile lui Carter pentru banii strânși sunt demne de un om generos. Vrea doar un schimb de ulei pentru mașina sa și spune că nu are intenția de a păstra totul pentru el, ci vrea să folosească banii pentru a-i ajuta pe ceilalți.

„Acei bani nu sunt ai mei”, a spus el.

Carter a declarat că intenționează să facă donații pentru o fundație.

