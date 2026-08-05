Poliția indoneziană a arestat un pilot prins în timp ce încerca să introducă ilegal în țară 26 kg de pastile de ecstasy și un pachet de metamfetamină, la scurt timp după ce a sosit pe aeroportul internațional din Jakarta.

Pilotul, un cetățean malaezian în vârstă de 39 de ani, era de asemenea sub influența stupefiantelor în timpul serviciului, a spus Eko Hadi Santoso, directorul departamentului pentru infracțiuni legate de stupefiante din cadrul poliției, relatează Global News.

Drogurile au fost descoperite de ofițerii vamali la terminalul de sosiri al Aeroportului Soekarno-Hatta din Jakarta, Indonezia, după ce au observat un geamantan suspect pe banda de scanare cu raze X.

Bagajul a fost ulterior preluat de suspect, despre care poliția spune că este pilot al companiei Malaysia Airlines și că tocmai făcuse o cursă pe ruta Kuala Lumpur-Jakarta.

Poliția a declarat că a găsit în bagaj 14 pachete care conțineau în total 70.114 pastile de ecstasy, cântărind aproximativ 26 kg. Bărbatul a fost reținut, a declarat Santoso.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Anchetatorii fac în continuare cercetări suplimentare pentru a identifica rețeaua din spatele lui”, a adăugat el.

Ofițerii au confiscat, de asemenea, o sticlă mică de urină despre care anchetatorii susțin că era pregătită pentru a falsifica rezultatele testelor antidrog, dacă ar fi fost nevoie în timpul procesului de inspecție, au precizat autoritățile aeroportuare într-o postare pe Instagram.

În timpul interogatoriului, suspectul le-ar fi spus anchetatorilor că a fost instruit de o persoană al cărei nume nu l-a menționat să transporte pastilele de ecstasy la Jakarta în schimbul sumei de 50.000 de ringgiti malaezieni (aproximativ 11.700 USD), a precizat Santoso.

Pilotului i s-a transmis că va primi instrucțiuni suplimentare la sosirea în Jakarta și că drogurile vor fi preluate de la hotelul său de o altă persoană, susțin anchetatorii. Pilotul a recunoscut, de asemenea, că a mai făcut contrabandă cu droguri și în alte două ocazii.

Suspectul le-a spus anchetatorilor că anterior a livrat metamfetamină în Sabah, Malaezia, iar cu o altă ocazie a traficat șapte kg de metamfetamină la Jakarta.

Pilotul a fost testat pentru consum de droguri și a reieșit că acesta a a consumat metamfetamină, ecstasy și cocaină, a declarat Santoso.

Pilotul este cercetat în baza legilor indoneziene privind stupefiantele, care prevăd pedepse severe pentru contrabanda cu cantități mari de droguri, inclusiv posibilitatea pedepsei cu moartea.

Malaysia Airlines a declarat că cooperează cu autoritățile și că a inițiat o anchetă internă cu privire la acest incident.

„Malaysia Airlines dorește să reitereze că nu tolerează nicio formă de abatere și desfășoară în prezent o reevaluare internă”, a precizat compania aeriană într-o declarație de presă.

Autoritățile aeroportuare cred că bărbatul s-a folosit de privilegiile speciale acordate de obicei echipajelor de zbor din întreaga lume, care le permit acestora să treacă prin aeroporturile internaționale cu proceduri diferite față de cele aplicate pasagerilor obișnuiți.

„La check-in-ul din Kuala Lumpur, bagajul a urmat un circuit diferit deoarece eticheta de identificare îl înregistra ca bagaj de echipaj”, a declarat Hengky Tomuan Parlindungan Aritonga, șeful Biroului Vamal al Aeroportului Soekarno-Hatta.

Editor : M.B.