Un pilot al Forțelor Aeriene Suedeze, aflat la manșa unui avion de vânătoare JAS 39 Gripen sub comandă NATO, a primit autorizația de a doborî o presupusă rachetă de croazieră rusească deasupra Poloniei pe 20 noiembrie, dar nu a deschis focul deoarece condițiile meteorologice severe l-au împiedicat să identifice ținta, afirmă un comandant militar polonez de rang înalt.

Incidentul a avut loc în timpul unui atac rusesc de amploare asupra Ucrainei, în cursul căruia trei obiecte aeriene au pătruns în spațiul aerian polonez. NATO se pregătește să discute aceste incursiuni și răspunsul alianței la amenințările rusești de-a lungul flancului său estic.

Generalul-locotenent Ireneusz Nowak, comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, a declarat pentru cotidianul polonez Rzeczpospolita că pilotul a încercat să intercepteze un obiect considerat a fi o rachetă de croazieră rusească Kh-101, potrivit Kyiv Independent.

Condițiile meteorologice excepțional de dificile l-au împiedicat pe pilot să identifice obiectul vizual sau prin intermediul sistemelor electro-optice de la bordul aeronavei, a precizat Nowak, potrivit sursei citate.

Avioanele suedeze Gripen operează sub comanda Centrului Multinațional pentru Operațiuni Aeriene al NATO (CAOC) de la Uedem, Germania, care a emis o autorizație condiționată de angajare a țintelor odată ce cerințele de identificare sunt îndeplinite.

Aeronavele Gripen participă la o misiune NATO de apărare aeriană cu durata de două luni, menită să protejeze spațiul aerian al Poloniei. Deși au baza principală în Suedia, avioanele de vânătoare pot opera de pe o bază aeriană avansată din Polonia, potrivit Forțelor Armate Suedeze.

Aeronavele NATO au mai interceptat anterior amenințări aeriene rusești deasupra teritoriului aliat. În septembrie 2025, avioane de vânătoare poloneze și olandeze au doborât drone rusești care pătrunseseră în spațiul aerian polonez în timpul unui atac de amploare asupra Ucrainei, marcând prima utilizare cunoscută a forței de către membrii NATO împotriva amenințărilor aeriene rusești pe parcursul invaziei la scară largă.

11 posibile ținte

Forțele poloneze au urmărit 11 obiecte aeriene potențial amenințătoare în timpul atacului rusesc din 20 noiembrie, dintre care trei au intrat în spațiul aerian al Poloniei, mai scrie sursa citată.

Au fost mobilizate două avioane de vânătoare suedeze Gripen și două avioane poloneze F-16, sprijinite de o aeronavă de avertizare timpurie aeriană Saab 340, o aeronavă olandeză de realimentare în zbor și sisteme de apărare antiaeriană cu bazare la sol.

Nowak a declarat că forțele poloneze au primit, de asemenea, informații de urmărire din partea Ucrainei, prin intermediul sistemului său de supraveghere aeriană Viraj.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a afirmat anterior că două rachete rusești și o presupusă dronă cu propulsie cu reacție au căzut pe teritoriul Poloniei în timpul atacului. Nu au fost raportate victime.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a descris incursiunile drept o posibilă provocare deliberată a Rusiei, afirmând că este puțin probabil ca momentul producerii lor să fie o coincidență, având în vedere exercițiile militare la care participă aliații europeni ai Ucrainei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vorbind în timpul unei vizite la Varșovia pe 21 noiembrie, a promis că alianța va apăra teritoriul polonez în urma acestor incursiuni.

„Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul polonez”, a declarat Rutte.

Rutte a spus că Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, va evalua potențialele amenințări la adresa capacităților de apărare și descurajare ale alianței și va face ajustări dacă va fi necesar.

Șeful NATO a descris incidentul ca fiind periculos și a declarat că circumstanțele acestuia rămân în curs de investigare, potrivit postului Radio Polonia.

Polonia cere protecție suplimentară

Polonia intenționează, de asemenea, să solicite forțe și capabilități suplimentare pentru operațiunea NATO Eastern Sentry („Santinela Estică”), care urmărește consolidarea apărării de-a lungul flancului estic al alianței.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a condamnat încălcările spațiului aerian, avertizând că atacurile Rusiei asupra Ucrainei amenință securitatea europeană.

„În timp ce Moscova încearcă să inițieze discuții despre «noua arhitectură de securitate a Europei», rachetele și dronele rusești subminează în mod direct ordinea de securitate existentă în Europa”, a declarat Sybiha într-un comunicat citat de Radio Polonia pe 20 noiembrie.

Sibiha a făcut apel la creșterea presiunii asupra Rusiei și la consolidarea apărării aeriene ucrainene, argumentând că sprijinirea Ucrainei contribuie, de asemenea, la protejarea membrilor NATO.

El a precizat că Ucraina colaborează îndeaproape cu Polonia pentru a investiga incursiunile și a preveni incidente similare.

Consiliul Nord-Atlantic al NATO urmează să se reunească la Bruxelles pe 23 noiembrie pentru a discuta încălcările spațiului aerian polonez, a relatat Reuters.

Editor : B.P.