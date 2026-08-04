Un pilot ucrainean a urmărit racheta rusească de tip KH-101 care a explodat în Polonia. De ce nu a doborât-o

Un pilot al Forțelor Aeriene Ucrainene, care se afla în „urmărire directă” a unei rachete rusești de tip Kh-101 care s-a prăbușit în Polonia în luna iulie, a fost nevoit să se întoarcă la graniță din cauza procedurilor NATO, a dezvăluit viceministrul polonez al Apărării, relatează TVPWorld.

Racheta a fost urmărită de Ucraina pe tot parcursul zborului său din 30 iulie, dar pilotul care a încercat să o intercepteze a fost obligat să abandoneze misiunea cu 20 de secunde înainte de a ajunge la granița cu Polonia, a declarat Cezary Tomczyk pentru ziarul Gazeta Wyborcza.

Motivul a fost faptul că aeronavele ucrainene nu au dreptul legal de a desfășura operațiuni de luptă în spațiul aerian al NATO, a spus el, adăugând că exista și riscul ca avionul să fi fost țintit de sistemele de apărare aeriană ale Poloniei.

Viceministrul a continuat spunând că sunt necesare decizii politice și juridice pentru ca o aeronavă militară străină să poată efectua o așa-numită „urmărire directă” deasupra teritoriului polonez.

Tomczyk a subliniat că Polonia dezvoltă un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri și că flancul estic al NATO este acoperit și de inițiativa „Eastern Sentry” a alianței, în cadrul căreia, „dacă racheta și-ar fi schimbat traiectoria și ar fi pus în pericol populația sau infrastructura, ar fi fost doborâtă în câteva secunde”.

Programul „Eastern Sentry” a fost inițiat de NATO ca răspuns la o incursiune în masă în spațiul aerian polonez a dronelor rusești în septembrie 2025.

Apeluri la acțiune

În urma celei mai recente încălcări a spațiului aerian, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a solicitat consolidarea capacităților de apărare aeriană în zonele de frontieră, în timp ce ministrul de externe al Lituaniei a cerut un răspuns mai decisiv din partea NATO.

Inițiativele anterioare ale NATO, inclusiv „Eastern Sentry” și programul conex „Baltic Sentry”, au avut un efect direct și imediat, a declarat luni Kestutis Budrys pentru postul național de televiziune lituanian LRT.

„Când ne-am întărit forțele în regiune, iar Rusia a perceput acest lucru ca fiind nefavorabil, a început să dea dovadă de o prudență sporită”, a spus Budrys. „Incidentele care vizau Polonia au încetat, la fel și cazurile de avariere a infrastructurii din Marea Baltică.”

Ministrul a acuzat, de asemenea, reacția politică a NATO că este inadecvată.

„Dacă nu dispunem de capacitățile necesare, trebuie să le sporim, deoarece nu putem permite ca o situație în care rachetele ne încalcă spațiul aerian să devină ceva normal”, a spus el. „Răspunsul politic al NATO, ca organizație, ar fi putut fi mult mai ferm.”

Editor : M.C