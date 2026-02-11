Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico)

Uniunea Europeană pune la cale un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova. După discuții cu 10 oficiali și diplomați, Politico a identificat cinci pași cheie pentru punerea în aplicare a acestui scenariu.

La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei și în contextul în care Kievul insistă ca aderarea la UE în 2027 să fie inclusă într-un acord de pace cu Kremlinul, ideea aflată încă în stadiu incipient ar reprezenta o schimbare dramatică a modului în care blocul acceptă noi țări în rândurile sale. Planul ar presupune ca Ucraina să obțină un loc la masa UE înainte de a realiza reformele necesare pentru a beneficia de privilegiile de membru cu drepturi depline.

Oficialii europeni și guvernul ucrainean afirmă că cererea de aderare a Kievului este urgentă. Rusia va încerca probabil să „oprească mișcarea noastră către UE”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski reporterilor din Kiev, când a fost întrebat despre importanța oficializării datei de aderare în 2027.

„De aceea spunem să se stabilească data. De ce o dată specifică? Pentru că data va fi semnată de Ucraina, Europa, SUA și Rusia”, a adăugat el.

Principalul obstacol în calea progresului inițiativei rămâne poziția prim-ministrului ungar Viktor Orban, care se opune aderării Ucrainei la UE. Capitalele europene iau în considerare diverse opțiuni pentru depășirea blocajului, de la așteptarea rezultatelor alegerilor din Ungaria până la posibila utilizare a mecanismelor de presiune politică în cadrul UE.

Pe baza discuțiilor cu cinci diplomați care reprezintă diferite țări, trei oficiali ai UE și doi oficiali ucraineni, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre negocierile confidențiale cu care sunt familiarizați, Politico a identificat cinci pași pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Pasul 1: Pregătirea Ucrainei pentru negocieri

UE oferă deja Ucrainei recomandări informale privind grupurile de negociere, și pașii juridici pentru aderare, astfel încât Kievul să poată avansa mai rapid în procesul de integrare.

Blocul a furnizat deja Ucrainei informații detaliate cu privire la trei dintre cele șase grupuri de negociere. Iar la reuniunea informală a miniștrilor Afacerilor Europene, care va avea loc în martie în Cipru, UE dorește să transmită delegației ucrainene și informații cu privire la celelalte grupuri de negociere.

În același timp, Bruxelles subliniază că nu va exista nicio relaxare a cerințelor de reformă.

„În ciuda circumstanțelor extrem de dificile, în contextul agresiunii ruse în curs, Ucraina își accelerează eforturile de reformă”, a declarat Marilena Raouna, ministru adjunct al Afacerilor Europene din Cipru, care deține președinția Consiliului UE.

Însă „nu vor exista scurtături” în ceea ce privește reformele, a declarat un oficial al UE. Acest mesaj a fost repetat de doi diplomați de rang înalt din țări care susțin puternic Ucraina și de toți oficialii UE cu care a discutat Politico.

„Aderarea la UE aduce beneficii numai dacă se trece prin procesul de transformare prin extindere, aceasta este adevărata superputere a aderării la UE”, a declarat un oficial. „Comisia Europeană trebuie să concilieze aceste două aspecte: necesitatea de a acționa rapid, dar și de a realiza reformele în Ucraina.”

La rândul său, Kievul se declară gata să facă ceea ce este necesar. „Vom fi pregătiți din punct de vedere tehnic până în 2027. Vorbim despre sfârșitul războiului și garanții de securitate simultane. Iar UE reprezintă pentru noi garanții de securitate”, a declarat vineri Zelenski.

Pasul 2: Crearea unei forme simplificate de aderare la UE

UE ia în considerare un model de așa-numită extindere inversă, care implică aderarea unei țări la instituțiile blocului într-o etapă incipientă și dobândirea treptată a drepturilor și obligațiilor de membru.

„Ar fi un fel de recalibrare a procesului - te alături și apoi obții treptat drepturi și obligații. Așadar, ar fi o regândire a modului în care realizăm aderarea”, spune un oficial al UE familiarizat cu discuția.

Această idee însă are oponenți în UE. În special Germania respinge ideea de a crea mai multe niveluri de aderare la UE. Există temeri că țărilor care aderă la bloc fără a fi pregătite pentru aceasta li se vor promite lucruri pe care Bruxelles nu le va putea îndeplini.

Pasul 3: De rezolvat problema privind poziția Ungariei

Unul dintre principalele obstacole rămâne rezistența prim-ministrului ungar Viktor Orban. Bruxelles-ul așteaptă rezultatele alegerilor din Ungaria și, în același timp, caută mecanisme politice pentru a depăși blocarea deciziilor.

Potrivit Politico, niciunul dintre oficialii cu care agenția a discutat nu crede că Orban își va schimba părerea despre Ucraina după alegeri.

Câștigarea sau pierderea alegerilor de către Orban va determina următorii pași ai UE în ceea ce privește aderarea Ucrainei.

Pasul 4: Joacă cartea Trump - Exercitarea presiunii politice internaționale

Deși opoziția lui Orban față de aderarea Ucrainei la UE pare fermă, există un om care, în opinia liderilor europeni, ar putea să-l facă să se răzgândească: Donald Trump.

Președintele SUA, care este un aliat apropiat al lui Orban și l-a susținut înaintea alegerilor din Ungaria, nu și-a ascuns dorința de a fi cel care va împinge Ucraina și Rusia să încheie un acord de pace. Având în vedere că aderarea Ucrainei la UE până în 2027 este prevăzută într-un plan în 20 de puncte pentru încheierea războiului, speranța este că Trump ar putea apela la Budapesta pentru a ajunge la un acord.

Zelenski a făcut aluzie la aceast lucru vineri.

Conform propunerii de pace, SUA „își asumă obligația de a garanta că nimeni nu va bloca” elementele acordului, a spus el. „Discutăm despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii să colaboreze politic cu unele entități europene pentru ca acestea să nu blocheze acordul.”

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra lui Orban în timpul negocierilor privind pachetele de sancțiuni ale UE împotriva Moscovei, a declarat un diplomat al UE.

Pasul 5: Dacă toate celelalte măsuri eșuează, retragerea dreptului de vot al Ungariei

Dacă arta negocierii lui Trump eșuează, UE mai are o carte de jucat: să readucă în discuție articolul 7 din tratatul UE împotriva Ungariei, potrivit a doi diplomați ai UE.

Articolul 7, aplicat atunci când se consideră că o țară riscă să încalce valorile fundamentale ale blocului, este cea mai gravă sancțiune politică pe care UE o poate impune, deoarece suspendă drepturile unui membru, inclusiv cele privind aderarea altor țări.

UE nu intenționează încă să facă acest pas, presupunând că acest lucru l-ar favoriza pe Orban înaintea alegerilor din aprilie. Însă capitalele europene evaluează utilizarea acestui instrument în cazul în care Orban va fi reales și va continua să obstrucționeze procesul decizional al UE.

O astfel de măsură este „absolut posibilă”, a declarat un al treilea diplomat.

În decembrie 2025, au apărut informații potrivit cărora, dacă se încheie un acord de pace, Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027.

Recent, președintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat că posibila aderare a Ucrainei la UE până la acea dată este luată în considerare ca parte a planului de încheiere a războiului. Ucraina a menționat, de asemenea, că data de 2027 apare într-unul dintre planurile de pace ale SUA, dar inițiativa este în curs de revizuire din cauza obiecțiilor unor state membre ale UE.

De cealaltă parte, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că aderarea Ucrainei la UE la 1 ianuarie 2027 este puțin probabilă, deoarece țările candidate trebuie să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, ceea ce durează de obicei câțiva ani.

Editor : C.L.B.