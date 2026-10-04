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Video Un pod din Kiev, atacat pentru a doua zi consecutiv, în timpul vizitei lui Friedrich Merz. Traficul în capitală, perturbat

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Un pod din Kiev, atacat pentru a doua zi consecutiv. Foto Profimedia
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Din articol
Un crater în carosabil după noul atac Doi răniți și mai multe linii de autobuz deviate

Un pod important din Kiev a fost lovit din nou de o dronă rusească duminică, 4 octombrie, în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz în capitala Ucrainei. Este al doilea atac asupra podului în două zile, după cel de sâmbătă, în care doi civili au fost răniți. Atacurile din ultimele zile asupra a două dintre cele opt poduri care traversează Niprul au provocat restricții de circulație și ambuteiaje uriașe în mare parte a orașului.

„Coliziune pe Podul de Nord. Serviciile de urgență se îndreaptă la fața locului”, a anunțat duminică dimineață primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram. Cu puțin timp înainte, autoritățile ucrainene emiseseră o alertă privind dronele care se îndreptau spre capitală.

Un crater în carosabil după noul atac

Lovitura de duminică a avariat carosabilul Podului de Nord. Imaginile publicate de canale locale de monitorizare și de martori arată un crater format în urma exploziei.

Echipele de intervenție și specialiștii responsabili de infrastructura de transport au fost trimiși la fața locului. Autoritățile municipale evaluează amploarea pagubelor pentru a stabili dacă sunt necesare noi restricții de circulație.

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Podul fusese atacat și sâmbătă dimineață, 3 octombrie, când o dronă rusească cu propulsie cu reacție l-a lovit direct. Explozia a deteriorat asfaltul și a rupt firele rețelei electrice care alimentează troleibuzele.

În urma avariilor, circulația rutieră pe sensul dinspre malul stâng spre malul drept al Niprului a fost închisă complet.

Doi răniți și mai multe linii de autobuz deviate

Vitali Klitschko a confirmat că doi civili au fost răniți în atacul de sâmbătă. Unul dintre ei a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar celălalt a fost transportat la spital, fiind ulterior externat pentru a continua tratamentul în regim ambulatoriu, potrivit Kyiv Post.

Atacul a perturbat transportul public din capitala ucraineană. Operatorul Kyivpastrans și administrația orașului au modificat traseele mai multor linii de autobuz pentru a menține legăturile dintre cele două maluri ale Niprului.

Autobuzele de pe liniile 21, 73 și 101 au fost redirecționate pe Podul Podilskyi, spre Piața Poștova și Piața Europeană.

Vineri, atacurile repetate cu drone rusești au determinat autoritățile să închidă și Podul de Sud pentru traficul rutier. Loviturile au avariat porțiuni de carosabil, piloni și barierele de protecție ale traversării folosite de linia verde a metroului.

Două dintre cele opt poduri ale Kievului care permit traversarea Niprului au fost astfel vizate în ultimele zile de drone rusești cu propulsie cu reacție, greu de interceptat. Avariile și restricțiile de circulație au provocat ambuteiaje de amploare și au îngreunat deplasarea între cele două maluri ale capitalei.

Editor : Ș.A.

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