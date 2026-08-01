Un pod feroviar de 100 de metri a traversat Hamburgul pe 1.088 de roți

Un pod feroviar cu o lungime de peste 100 și o lățime de 21 de metri a fost deplasat centimetru cu centimetru prin cartierul Altona din orașul german Hamburg, oferind un spectacol neobișnuit, relatează dpa.

Colosul de 3.700 de tone a fost împins în timpul nopții de un vehicul de marfă grea cu 1.088 de roți; mai întâi s-a deplasat încet pe stradă, apoi a fost rotit ușor și, în final, a fost așezat la destinația sa finală.

Podul s-a deplasat cu o viteză maximă de aproximativ un kilometru pe oră. În jurul orei 7:00 dimineața, podul era deja la locul său, potrivit informațiilor furnizate de un purtător de cuvânt al companiei feroviare de stat germane Deutsche Bahn.

În timpul operațiunii de precizie, care a durat câteva ore și a fost urmărită de numeroși curioși și locuitori ai cartierului, structura a trecut la doar aproximativ 20 de centimetri de pereții caselor.

Unii nu au ratat ocazia de a asista la acest transport din primul rând, de la ferestrele lor. „De fapt, a fost o atmosferă foarte plăcută aici, la fața locului”, a comentat Janna Widmaier, șefa de proiect a companiei feroviare, în cursul nopții.

Pentru aceasta, bulevardul Max-Brauer-Allee a fost ridicat în medie cu aproximativ 60 de centimetri și consolidat cu plăci de oțel. De-a lungul traseului au fost oprite felinarele, a fost decupată copertina unei stații de benzină și au fost tăiați 86 de copaci.

Structura podului feroviar fusese asamblată la o distanță de aproximativ 500 de metri. Miercuri, aceasta a fost deplasată cu aproximativ 50 de metri într-o parte și ridicată la înălțimea de instalare de șase metri deasupra nivelului străzii. Vechiul pod Sternbrücke fusese deja demontat cu o săptămână în urmă.

Localnicii au cântat și s-au bucurat

În timpul nopții, în cartier a domnit o atmosferă festivă și animată. Locuitorii și curioșii intonau un cântec popular german, „Über sieben Brücken musst du geh’n” (Trebuie să treci peste șapte poduri). Oamenii stăteau pe scaune pliante, cu băuturi reci, și urmăreau cu răbdare lucrările de precizie milimetrică de pe șantier, strălucitor iluminat.

„Când se mai întâmplă ca un pod să treacă pe aici, prin cartier? Este un eveniment pe care nimeni altcineva nu-l trăiește așa în viață”, a declarat unul dintre locuitorii cartierului pentru dpa. Altul a adăugat: „Este un spectacol. Este minunat că totul funcționează”.

Punctul culminant al proiectului, dar mai sunt încă lucrări de făcut

Directoarea proiectului, Janna Widmaier, s-a arătat ușurată: „Astăzi este, desigur, punctul culminant al proiectului: instalarea noului pod Sternbrücke. Dar proiectul este încă departe de a fi finalizat. Mai sunt încă multe de făcut”. Până la sfârșitul lunii august se va lucra 24 de ore pe zi, „pentru a putea relua apoi traficul feroviar — cu noul pod Sternbrücke”.

Această importantă linie feroviară leagă gara centrală de gara din Altona, una dintre principalele gări ale orașului. Aproape 1.000 de trenuri de lung parcurs, de navetă și suburbane traversează zilnic podul Sternbrücke. Începând cu 31 august, trenurile vor circula din nou pe noul pod.

Editor : M.C