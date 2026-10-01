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Video Un pod important din Kiev a fost lovit de două drone rusești. Circulația metroului și a transportului public, suspendată

Data publicării:
pod lovit de drone in ucraina
Foto: X/Army Media
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Din articol
Ce armă ar fi folosit Rusia Cât de greu poate fi distrus un pod

Un pod important din Kiev, care traversează fluviul Nipru și leagă estul de vestul capitalei ucrainene, a fost lovit de două drone rusești, a anunțat joi primarul Vitalii Klitschko. Autoritățile au suspendat circulația metroului și a transportului public de suprafață pe pod, relatează Kyiv Post

Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a anunțat pe Telegram că au avut loc „două lovituri cu drone în apropierea structurii de susținere a podului Pivdennyi (Sud)”.

Specialiștii companiei municipale Kyivavtoshliakhmist inspectează podul pentru a evalua eventualele pagube provocate de lovituri.

Canalele locale de Telegram au relatat că o dronă Shahed ar fi lovit podul în timp ce un tren de metrou îl traversa. Potrivit acestor informații, geamurile unuia dintre vagoane ar fi fost sparte.

Informațiile nu au fost însă verificate independent.

Pe Telegram au fost distribuite și imagini care ar arăta momentul loviturii, incendii în apropierea structurilor de susținere ale podului, precum și resturi și ceea ce par a fi motoare de drone împrăștiate pe carosabil.

Kyiv Post precizează că nu a putut verifica independent autenticitatea imaginilor, momentul în care au fost realizate sau locul în care au fost filmate.

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Ce armă ar fi folosit Rusia

Serhiy Beskrestnov, consilier al președintelui Ucrainei pentru dezvoltarea tehnologiilor de apărare, a relatat pe Telegram că joi forțele ruse au folosit pentru prima dată un focos special cu încărcătură cumulativă, destinat tăierii, montat pe o dronă propulsată de un motor cu reacție.

„Acest tip de focos a fost conceput special pentru distrugerea stâlpilor de înaltă tensiune și a structurilor metalice ale podurilor. Dispozitivul este format dintr-o încărcătură principală de 40 de kilograme și patru module de lovire”, a scris acesta.

„Cred că inamicul intenționează să atace liniile electrice critice de înaltă tensiune”, a adăugat Beskrestnov.

Cât de greu poate fi distrus un pod

Anna Miniukova, expertă și ingineră specializată în infrastructura de transport, a explicat într-un articol pentru Focus, citat de Kyiv Post, că podurile sunt proiectate să reziste la sarcini semnificative și să funcționeze în condiții extreme.

Potrivit acesteia, structurile podurilor au o marjă de siguranță, iar deteriorarea unor elemente individuale nu duce neapărat la prăbușirea întregii construcții. În același timp, podurile nu sunt proiectate și testate pentru a rezista unor forme moderne de atac, precum cele provocate de rachete balistice.

Întrebată dacă un pod poate fi distrus de una sau mai multe lovituri de rachetă, Miniukova a răspuns că este „puțin probabil”.

În schimb, distrugerea sau deteriorarea plăcii carosabile este, în opinia sa, „destul de probabilă”. Repararea sau înlocuirea acesteia poate fi costisitoare, dar nu ar necesita neapărat o perioadă foarte lungă.

Miniukova a dat drept exemple podul Antonivka din Herson, pentru a ilustra numărul de lovituri necesare pentru distrugerea acestuia, și podul Kerci din Crimeea, unde repararea segmentelor avariate și reluarea traficului au durat o perioadă considerabilă.

Editor : C.S.

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