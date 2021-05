Un poet care se opunea juntei militare din Myanmar a fost ridicat pentru interogatoriu și returnat familiei mort

Poetul birmanez Khet Thi, care se opunea juntei militare în scrierile lui, a murit în detenție, iar corpul lui a fost returnat fără organele interne, a anunțat familia sa, citată de publicația The Guardian.

Un purtător de cuvânt al regimului militar din Myanmar a refuzat să comenteze moartea lui Khet Thi, care a lansat fraza "Te împușcă în cap, dar nu știu că revoluția este în inimă". Potrivit paginii sale de Facebook, Khet Thi avea 45 de ani.

Soția poetului a declarat că amândoi au fost ridicați sâmbătă și duși la interogatoriu de către soldați înarmați și polițiști din orașul Shwebo, aflat în provincia Sagaing, un centru al rezistenței.

"Am fost interogată. El la fel. Au spus că se află la centrul de interogare, dar nu s-a întors, doar trupul lui", a declarat soția poetului, Chaw Su, pentru BBC.

"Am fost sunată dimineața și mi s-a spus să vin să îl iau de la spitalul din Monywa. Credeam că are o mână ruptă sau ceva asemănător... Când am ajuns acolo, era la morgă, iar organele interne îi erau înlăturate", a spus Chaw Su.

Femeia a declarat că la spital i s-a spus că soțul ei avea probleme cardiace, dar că nu a mai citit certificatul de deces pentru că era sigură că este fals.

Chaw Su spune că armata plănuia să-l îngroape pe Khet Thi, dar că i-a rugat să îi dea ei trupul. Femeia nu a precizat de unde știa că trupul lui nu mai avea organe.

"A murit la spital după ce a fost torturat în centrul de interogare", a anunțat gruparea activistă Asociația de Asistență pentru Prizonierii Politici, care estimează că 780 de oameni au fost uciși de la lovitura de stat. Organizația nu a specificat sursa informațiilor sale.

Khet Thi este al treilea poet birmanez care a murit de la începerea protestelor izbucnite după lovitura de stat petrecută la 1 februarie. Poetul K Za Win, în vârstă de 39 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unor proteste din Monywa, la începutul lunii martie.

Mai multe personalități locale și-au manifestat susținerea față de cei care se opun loviturii de stat, iar în Myanmar au loc zilnic proteste în mai multe orașe, în ciuda persoanelor ucise și a miilor de arestări efectuate de regimul militar.

Khet Thi lucrase ca inginer, înainte să se dedice poeziei, în 2012. "Nu vreau să fiu un erou, nu vreau să fiu un martir, nu vreau să fiu slab, nu vreau să fiu prost", a scris el la două săptămâni după lovitura de stat. "Nu vreau să susțin nedreptatea. Dacă mai am doar un minut de trăit, vreau să am conștiința curată în acel minut".

Recent, scria că este chitarist, brutar și poet - nu un om care poate trage cu arma. Însă a dat de înțeles că atitudinea i se schimbă. "Oamenii mei sunt împușcați și eu pot să răspund doar cu poezii. Când devii sigur că vocea ta nu mai este îndeajuns, atunci trebuie să-ți alegi cu grijă arma. O să trag", a scris Khet Thi.

Editor : V.M.