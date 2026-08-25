Live TV

Un politician german vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei. Câte persoane și-au exprimat interesul

Data actualizării: Data publicării:
Mannheim City Councillor Julien Ferrat
Julien Ferrat. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Consilierul orașului Mannheim, Julien Ferrat, din partea formațiunii „Die Mannheimer”, își promovează public planurile de a înființa un „paradis al swingerilor” în orașul său natal. Bărbatul în vârstă de 37 de ani relatează că aproximativ 50 de persoane și-au exprimat interesul de a participa la o petrecere politică a swingerilor, „ în mod ideal, care să aibă loc în primărie”, relatează Stuttgarter Zeitung.

Acum, spune el, este vorba de a stabili cine are intenții cu adevărat serioase. Consilierul spune că nici el nu știe încă numărul exact de participanți și nici spațiul de care ar avea nevoie.

El consideră că sediul administrației locale este potrivit pentru eveniment deoarece se află într-o zonă centrală a orașului și afirmă că nu există o regulă municipală care să interzică în mod explicit organizarea unei petreceri swinger în clădire.

Consilierul organizase deja un eveniment similar pe insula Friesneheim înainte de o călătorie a swingerilor în Franța. Ferrat se descrie ca fiind un „politician cu care te poți conecta”. Este sigur, afirmă el: „Sexul în grup cu consiliul local este probabil modalitatea supremă de a fi aproape de oameni”.

Astfel de declarații sunt, desigur, menite să atragă atenția. De fapt, Ferrat are și propuneri concrete despre cum ar putea beneficia orașul de preferințele sale personale.

Potrivit administrației Mannheim, Ferrat nu a depus până acum solicitarea oficială necesară și nu a transmis informațiile concrete cerute de municipalitate: data evenimentului, încăperea în care ar urma să aibă loc și legătura dintre această inițiativă și mandatul său de consilier local.

Politicianul susține însă că evenimentul are legătură cu activitatea sa politică deoarece promovează ideea transformării orașului Mannheim într-o destinație importantă pentru turismul FKK și swinger.

Anul trecut, el a prezentat un concept care subliniază modul în care orașul ar putea profita de un sat de swingeri nudiști care încă nu a fost construit. Modelul se află în sudul Franței, unde Ferrat a călătorit cu un grup vara trecută.

Între 100.000 și 200.000 de nopți de cazare anual sunt, de asemenea, realiste pentru Mannheim. „Cu un mix de vânzări de bilete, propriile hoteluri, restaurante, buticuri și cluburi, ar fi posibil un profit de 100 de euro per oaspete pe zi. Aceasta ar însemna un profit de aproximativ 10 până la 20 de milioane de euro pe an pentru vistieria orașului”, argumentează Ferrat.

Administrația orașului Mannheim și-a exprimat îndoielile după ce Ferrat și-a anunțat intenția de a organiza o petrecere libertină în primărie. Consiliul local a anunțat că va lua măsuri legale dacă orașul nu va coopera. Dacă va fi necesar, Ferrat a spus că va muta pur și simplu evenimentul la reședința sa privată.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Și-a jurat că nu va avea niciodată un astfel de iubit, dar viața i-a jucat o festă: ”Știm că nu va fi așa pentru totdeauna”
Digi Sport
Și-a jurat că nu va avea niciodată un astfel de iubit, dar viața i-a jucat o festă: ”Știm că nu va fi așa pentru totdeauna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz face declaratii
Reacția lui Friedrich Merz după ce o a treia dronă a fost găsită în apropierea aeroportului din Leipzig: „Ne confruntăm cu amenințări”
profimedia-1121023128
Noi informații despre tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig: au fost descoperite încă o dronă și urme de explozibil militar
BfV. Foto BfV
Agenția germană de spionaj a deschis un hotline pentru rușii exilați
Acumulare de gaze în apă, după sabotarea gazoductului Nord Stream. Foto: Profimedia Images
Zelenski susţine că Ucraina „nu a participat niciodată oficial la vreo operaţiune legată de sabotajul asupra Nord Stream”
The PATRIOT Advanced Capability-2 (PAC-2) system is a mobile surface-to-air missile system used for air and missile defense, capable of detecting, tracking, and engaging incoming threats to protect military assets and personnel in combat zones.
Ucraina a încheiat un acord cu Germania pentru livrarea a 600 de rachete interceptoare tip PAC-2 destinate sistemelor Patriot
Recomandările redacţiei
primar primari alesi locali
Risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri ar putea...
PARLAMENT - COMISIA DE APARARE - AUDIERE - STS - CRIMA DIN CARAC
Ședință secretă a Comisiei de Apărare în Parlament, după creșterea...
600340870_835164326098377_1653381784432708574_n
România ratează ținta din PNRR pentru autostrăzi. Ionuț Ciurea: „A7...
dominic fritz
USR a depus o nouă Lege a Integrității, fără amendamentul anti-Fritz...
Ultimele știri
Dragoș Pîslaru avertizează asupra creșterii taxelor pentru mediul privat: „Ar descuraja creșterea economică”
Precizările BNR, după declarațiile controversate ale consilierului guvernatorului Mugur Isărescu
Doar unul din trei români are competențe digitale de bază. România, pe ultimul loc în UE (Infografic)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă plină de noroc pe 26 august 2026. Universul le deschide noi oportunități
Cancan
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Fanatik.ro
E Nuno Campos antrenorul cu care Dinamo se poate bate la titlu? Răspuns plin de diplomație al lui Andrei...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv
Adevărul
Român urmărit și arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. A încercat să lovească...
Playtech
Ai moștenit bani și îi depui în cont. Ce documente trebuie să păstrezi dacă ANAF verifică proveniența sumei
Digi FM
David Popovici nu a vrut să știe câți bani câștigă. Ce i-a spus mama lui la 19 ani: „Erau mult mai mulți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
Pro FM
Cine este noul iubit al Paulei Seling. Iubește din nou, la 4 ani de la divorțul de Radu Bucura: "Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Newsweek
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Toată lumea vorbește despre noua stea de la Hollywood. Are zâmbetul Juliei Roberts și este comparată cu cele...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”