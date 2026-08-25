Un politician german vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei. Câte persoane și-au exprimat interesul

Consilierul orașului Mannheim, Julien Ferrat, din partea formațiunii „Die Mannheimer”, își promovează public planurile de a înființa un „paradis al swingerilor” în orașul său natal. Bărbatul în vârstă de 37 de ani relatează că aproximativ 50 de persoane și-au exprimat interesul de a participa la o petrecere politică a swingerilor, „ în mod ideal, care să aibă loc în primărie”, relatează Stuttgarter Zeitung. Acum, spune el, este vorba de a stabili cine are intenții cu adevărat serioase. Consilierul spune că nici el nu știe încă numărul exact de participanți și nici spațiul de care ar avea nevoie. El consideră că sediul administrației locale este potrivit pentru eveniment deoarece se află într-o zonă centrală a orașului și afirmă că nu există o regulă municipală care să interzică în mod explicit organizarea unei petreceri swinger în clădire. Consilierul organizase deja un eveniment similar pe insula Friesneheim înainte de o călătorie a swingerilor în Franța. Ferrat se descrie ca fiind un „politician cu care te poți conecta”. Este sigur, afirmă el: „Sexul în grup cu consiliul local este probabil modalitatea supremă de a fi aproape de oameni”.

Astfel de declarații sunt, desigur, menite să atragă atenția. De fapt, Ferrat are și propuneri concrete despre cum ar putea beneficia orașul de preferințele sale personale.

Potrivit administrației Mannheim, Ferrat nu a depus până acum solicitarea oficială necesară și nu a transmis informațiile concrete cerute de municipalitate: data evenimentului, încăperea în care ar urma să aibă loc și legătura dintre această inițiativă și mandatul său de consilier local.

Politicianul susține însă că evenimentul are legătură cu activitatea sa politică deoarece promovează ideea transformării orașului Mannheim într-o destinație importantă pentru turismul FKK și swinger.

Anul trecut, el a prezentat un concept care subliniază modul în care orașul ar putea profita de un sat de swingeri nudiști care încă nu a fost construit. Modelul se află în sudul Franței, unde Ferrat a călătorit cu un grup vara trecută.

Între 100.000 și 200.000 de nopți de cazare anual sunt, de asemenea, realiste pentru Mannheim. „Cu un mix de vânzări de bilete, propriile hoteluri, restaurante, buticuri și cluburi, ar fi posibil un profit de 100 de euro per oaspete pe zi. Aceasta ar însemna un profit de aproximativ 10 până la 20 de milioane de euro pe an pentru vistieria orașului”, argumentează Ferrat.

Administrația orașului Mannheim și-a exprimat îndoielile după ce Ferrat și-a anunțat intenția de a organiza o petrecere libertină în primărie. Consiliul local a anunțat că va lua măsuri legale dacă orașul nu va coopera. Dacă va fi necesar, Ferrat a spus că va muta pur și simplu evenimentul la reședința sa privată.

Editor : M.C