Live TV

Video Un politician italian a spart cu capul un vitraliu de 40.000 de euro, după ce s-a împiedicat pe scări. Incidentul, surprins de camere

Data actualizării: Data publicării:
scări la palat in italia
Foto: Captură video Digi24

Un politician italian a căzut pe scări și a spart cu capul un vitraliu de 40 de mii de euro. Bărbatul, care este consilier regional în Sardinia, a fost filmat în timp ce cobora scările. La un moment dat, s-a împiedicat și s-a dus câțiva metri cu capul înainte, direct într-un vitraliu. Acesta nu a fost grav rănit, potrivit presei italiene

Incidentul a avut loc miercurea trecută, când Emanuele Cani, consilier regional în Sardinia, a căzut pe scările Palatului Piacentini din Roma și s-a izbit cu capul de un vitraliu istoric. 

Momentul a fost surprins de câteva persoane aflate la fața locului: în imagini se vede cum oficialul se împiedică pe trepte și, căzând, lovește violent vitraliul, care se prăbușește de la impact.

Politicianul italian nu a suferit răni grave. El și-a exprimat „regretul profund pentru pagubele provocate”.

Vitraliul distrus era „Carta Muncii”, o lucrare realizată în 1932 de Mario Sironi, instalată în perioada în care clădirea găzduia Ministerul Fascist al Corporațiilor. Opera reprezenta, în sticlă colorată, personaje angajate în diverse meșteșuguri și arte – un simbol puternic al limbajului iconografic al epocii.

Vitraliul trecuse printr-un amplu proces de restaurare în 2014.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
piata rosie din moscova
2
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Digi Sport
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
Eurofighter Typhoon
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Zăpadă și vânt puternic la munte. Cât va dura valul de frig și...
Ultimele știri
(P) Ziarele Arcanum – fereastra digitală către ziare și reviste românești
Delegație a Pentagonului, trimisă în Ucraina pentru relansarea negocierilor de pace cu Rusia
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-19 085353
Rețea de tip mafiot, destructurată: percheziții în România şi Italia. Patru familii au exploatat sexual zeci de victime
hackeri cu steagul rusiei
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid
Poliția Italia
„Schema italiană”. Țara în care tot mai mulți italieni își înmatriculează mașinile, pentru a evita costurile ridicate ale asigurărilor
italia
Italia schimbă legea privind violența sexuală: consimțământul devine criteriu esențial
luptator isis
SUA au desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia drept organizaţii teroriste. Una dintre ele e acuzată de violențe politice
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut public baremul! Cât costă un cartonaș galben la FCSB pentru proteste: „Cine nu vrea să...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Câți lei se adaugă zilnic pe factură
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Justin Baldoni vs. Blake Lively: detalii surprinzătoare despre un sărut improvizat. O scenă ștearsă din It...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
EXCLUSIV Dezastru la Mica Recalculare a pensiilor. Doar 65.000 de decizii emise, sub 10%. Ce probleme sunt?
Digi FM
Nuntă cu iubirea vieții lui, pe un pat de spital. Un bărbat aflat pe moarte și-a împlinit o ultimă dorință...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos