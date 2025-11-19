Un politician italian a căzut pe scări și a spart cu capul un vitraliu de 40 de mii de euro. Bărbatul, care este consilier regional în Sardinia, a fost filmat în timp ce cobora scările. La un moment dat, s-a împiedicat și s-a dus câțiva metri cu capul înainte, direct într-un vitraliu. Acesta nu a fost grav rănit, potrivit presei italiene.

Incidentul a avut loc miercurea trecută, când Emanuele Cani, consilier regional în Sardinia, a căzut pe scările Palatului Piacentini din Roma și s-a izbit cu capul de un vitraliu istoric.

Momentul a fost surprins de câteva persoane aflate la fața locului: în imagini se vede cum oficialul se împiedică pe trepte și, căzând, lovește violent vitraliul, care se prăbușește de la impact.

Politicianul italian nu a suferit răni grave. El și-a exprimat „regretul profund pentru pagubele provocate”.

Vitraliul distrus era „Carta Muncii”, o lucrare realizată în 1932 de Mario Sironi, instalată în perioada în care clădirea găzduia Ministerul Fascist al Corporațiilor. Opera reprezenta, în sticlă colorată, personaje angajate în diverse meșteșuguri și arte – un simbol puternic al limbajului iconografic al epocii.

Vitraliul trecuse printr-un amplu proces de restaurare în 2014.

Editor : C.S.