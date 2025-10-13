Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj

Un polițist din Belgia a fost acuzat de spionaj. Acesta ar fi putut fi abordat datorită accesului său la diplomați, au relatat mass-media locale. Ofițerul a fost arestat joi trecută și lucra pentru unitatea de poliție locală a orașului Bruxelles, au relatat mass-media belgiene și site-ul Politico Europe, scrie tvpworld.com.

Unitatea monitorizează zonele din jurul instituțiilor Uniunii Europene din Bruxelles.

Ofițerul „se crede că a fost cooptat pentru accesul său la lumea diplomatică internațională din Bruxelles”, a scris Politico Europe.

Un purtător de cuvânt al poliției a confirmat că este în curs o anchetă internă, dar nu a furnizat informații suplimentare.

O sursă a declarat anterior pentru Politico Europe că acuzațiile au legătură cu China. Aceasta a afirmat că sunt în curs anchete pentru a se stabili dacă ofițerul a transmis informații și Rusiei.

La începutul acestui an, s-a relatat că, între 2021 și 2024, hackeri chinezi au încălcat sistemele de securitate ale statului belgian.

