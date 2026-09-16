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Un portar din liga a 9-a engleză a refuzat să devină regele unui regat african pentru a juca fotbal

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George Desmond Kamurasi
Un portar din liga a 9-a engleză a refuzat să devină regele unui regat african. Foto: Captură video
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Un portar din liga a 9-a engleză a refuzat să devină rege într-un regat african. George Desmond Kamurasi , în vârstă de 36 de ani, joacă la o echipă de fotbal din Londra. El a fost ales să conducă un regat din Uganda, după moartea vărului său. Deși majoritatea comitetului de succesiune l-a votat, fotbalistul a refuzat coroana și a ales să rămână alături de familie și de echipa sa, care trebuie să joace zilele acestea în Cupa Angliei.

Căpitanul modestei echipe SE Dons FC, care evoluează în divizia a noua din Anglia, portarul George Desmond Kamurasi a fost ales să devină noul rege al Toro, unul dintre cele patru regate istorice ale Ugandei. Cu toate acestea, el a refuzat încoronarea.

George Desmond Kamurasi a fost astfel ales să devină noul rege al Toro, succedându-i vărului său, regele Oyo, care a domnit din 1995 până pe 27 august, scrie News.ro. Cu toate acestea, în ciuda acestei alegeri aprobate de 15 dintre cei 18 membri ai comitetului de succesiune, Kamurasi (36 de ani) a refuzat să devină rege.

Potrivit presei ugandeze, el nu doreşte să-şi exercite atribuţiile în afara Londrei, având în vedere că are rude în Anglia. Rămânând în Anglia, va putea urmări parcursul echipei SE Dons FC în calificările pentru FA Cup, clubul londonez învingând Erith Town (2-0) în optimile de finală.

Uganda este condusă de un preşedinte ales şi de un parlament, dar mai multe regate tradiţionale îşi păstrează o influenţă culturală şi socială semnificativă, în ciuda faptului că nu deţin putere politică.

În ultimele zile, în ţară se desfăşoară o luptă pentru succesiune.

Mama şi sora lui Oyo au contestat decizia comitetului de succesiune, invocând un testament din 2022 care, potrivit lor, prevede ca fiul biologic al lui Oyo să îi succeadă, în cazul în care copilul este recunoscut legal. Conducerea regatului a solicitat examinarea testamentului, a obiceiurilor din Tooro şi a situaţiei juridice.

Editor : A.P.

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