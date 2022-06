Un post de radio canadian stârnește controverse. Difuzează non-stop o melodie de la Rage Against the Machine

Totul a început miercuri dimineața, când la un post de radio pop şi soft rock din Vancouver, Canada, s-a difuzat melodia „Killing in the Name” de la Rage Against the Machine. Până la prânz, melodia a fost difuzată de sute de ori, ceea ce stârnit nemulțumire printre ascultători, dar și numeroase speculații referitoare la alegerea acestei melodii, informează The Guardian.

Majoritatea ascultătorilor cred că alegerea acestei melodii este un protest faţă de concedierile efectuate de compania mamă Rogers Sports and Media.

Cu toate acestea, membri din industrie susțin că este o strategie de marketing care semnalează o trecere a postului de radio la rock alternativ.

Versurile cântecului includ și înjurături, însă postul de radio a diuzat versiunea editată a piesei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un apel telefonic la postul de radio nu a lămurit situaţia. Angajatul care a răspuns la telefon nu a oferit explicații şi a refuzat să-şi spună numele real. În schimb, a cerut să i se spună Apollo, după personajul din filmele Rocky. „Nu am voie să spun. Sunt doar un tip într-o cabină, care lasă să se audă Rage la nesfârşit”, a spus Apollo. „Ce părere aveţi? Vă place?”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Incidentul a avut loc la o zi după ce prezentatorii emisiunii matinale au postat pe Facebook că au fost concediaţi brusc. „Cei cinci ani pe care i-am petrecut la KiSS Radio au luat sfârşit. KiSS se schimbă şi, din păcate, am fost informaţi că nu vom face parte din acest nou capitol. Deşi acest lucru vine cu emoţii amestecate, vrem să exprimăm un sentiment copleșitor: recunoştinţa", au scris foştii prezentatori Kevin Lim şi Sonia Sidhu.

Miercuri, încercările ascultătorilor de a solicita şi altceva în afară de „Killing in the Name” au fost refuzate. Între solicitări, cântecul s-a derulat în buclă de mai multe ori.

Apollo a declarat pentru The Guardian că melodia era deja pornită când a ajuns la serviciu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.