Peste cinci săptămâni, pe 3 noiembrie, în SUA vor avea loc alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congres. Ucraina resimte deja impactul acestora, iar după vot, situația se va schimba și mai semnificativ pentru Kiev. O analiză RBC Ukraine arată de ce președintele american Donald Trump nu a reușit niciodată să obțină acordul lui Vladimir Putin pentru un armistițiu.

Ucraina a devenit din nou parte a politicii interne a SUA. Dar nu din cauza ajutorului militar direct - întrucât, odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, armele destinate Kievului sunt achiziționate exclusiv din fonduri europene, în cadrul programului PURL. De data aceasta, atenția se concentrează asupra inițiativelor de pace ale lui Trump, prin care acesta încearcă să influențeze mai întâi Ucraina și apoi Rusia.

Toate acestea au devenit evidente în luna septembrie, mai întâi în timpul vizitei reprezentanților SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, iar apoi cu ocazia întâlnirii dintre președinții Ucrainei și SUA, care a avut loc în marja Adunării Generale a ONU.

Donald Trump caută din ce în ce mai mult să obțină succese în politica externă pe care să le prezinte electoratului său înaintea alegerilor pentru Congres, mai ales că acest electorat este nemulțumit de creșterea prețurilor la combustibil.

„Prețurile sunt îngrozitoare. Majoritatea alegătorilor independenți au votat pentru Trump în 2024. El i-a convins că prețurile vor fi mai mici, că salariile lor vor fi mai mari și că viitorul economiei americane va fi mai luminos. În acest context, sprijinul pentru Trump s-a evaporat”, declară pentru RBC-Ukraine Andrii Dobrianskyi, expert la Centrul pentru Relații SUA-Ucraina din New York.

Trump nu-și poate îndeplini promisiunile

Aventura lui Trump, pe care a lansat-o imprudent la începutul anului prin atacarea Iranului, a scăpat în mod evident de sub control. Toate încercările de a rezolva cu adevărat conflictul cu Teheranul au ajuns într-un impas.

În Iran, în ciuda presiunilor din partea SUA, se înțelege pe deplin că controlul asupra Strâmtorii Ormuz oferă un avantaj semnificativ nu numai împotriva Statelor Unite, ci și împotriva rivalilor Teheranului, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Iar recent, conflictul s-a extins și mai mult. Aliații Iranului, gruparea Houthi din Yemen, au ocupat mai multe insule din Marea Roșie, care amenință acum și traficul maritim din acea zonă.

Ca urmare, instabilitatea din Golful Persic continuă să determine creșterea prețurilor mondiale la petrol. Iar acest lucru, la rândul său, îl împiedică pe Trump să-și îndeplinească promisiunile de a reduce prețurile.

Neputând face nimic în privința Iranului, Trump a dat vina pe Ucraina. Pe 14 septembrie, președintele SUA a declarat că Ucraina trebuie să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești care produc motorină.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru. Trebuie să înceteze să distrugă producția de motorină din Rusia. Să atace alte ținte, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de motorină”, a spus Trump.

Cu toate acestea, legătura dintre atacurile asupra rafinăriilor rusești și prețurile ridicate ale motorinei din SUA este foarte slabă. Piața americană a combustibililor nu depinde deloc de motorina rusească, întrucât aceasta nu a fost niciodată disponibilă acolo, cu excepția unor cazuri izolate, explică Mykhailo Honchar, președintele Centrului de Studii Globale „Strategia XXI”, într-un comentariu acordat publicației ucrainene.

Mai mult, Statele Unite sunt ele însele un producător important de motorină și reprezintă până la 14% din exporturile mondiale.

„Rusia a oprit exporturile de motorină încă din 8 iulie. Dar Trump nu are nicio plângere împotriva Moscovei. Ignoranța sa este evidentă și din faptul că tot insistă pe tema motorinei, deși atacurile noastre vizează în primul rând instalațiile care produc benzină și combustibil pentru avioane - deși, desigur, motorina este și ea o țintă”, observă Honchar.

În urma ultimei sale întâlniri cu Trump, în marja Adunării Generale a ONU, Zelenski a declarat că Ucraina va înceta atacurile asupra instalațiilor energetice rusești dacă Rusia se va abține de la a lovi infrastructura energetică a Ucrainei.

„Dacă ei (rușii – n.r.) nu vor ca noi să le atacăm rafinăriile de petrol, atunci nu ar trebui să se atingă de rețeaua noastră electrică sau de rețeaua de alimentare cu apă. Dacă nu ne atacați pe noi, noi vă vom lăsa în pace”, spune el.

Zelenski a adăugat că în cadrul întâlnirii nu s-a discutat despre încetarea unilaterală de către Ucraina a atacurilor asupra Rusiei. În ciuda acestui fapt, Trump a continuat să alimenteze opinia publică americană cu declarații privind un armistițiu iminent.

Ca urmare, toate aceste probleme acumulate devin inevitabil principalul context electoral în perspectiva viitoarelor alegeri.

Pozițiile partidelor

Alegerile pentru ambele camere ale Congresului SUA se desfășoară în conformitate cu sistemul majoritar uninominal, în care candidații nu concurează pe o listă unică, ci separat în fiecare circumscripție. Anul acesta, vor avea loc alegeri în toate cele 435 de circumscripții pentru Camera Reprezentanților și pentru 35 dintre cele 100 de locuri din camera superioară (Senatul).

În prezent, republicanii dețin o majoritate fragilă în Camera Reprezentanților - 221 de locuri față de cele 214 ale democraților. În Senat, partidul lui Trump deține, de asemenea, un avantaj strâns, de 53 de locuri față de 47.

O parte semnificativă sunt așa-numitele circumscripții „sigure”. În aceste circumscripții, reprezentanții democrați sau republicani își păstrează cu fermitate mandatele, dintr-un motiv sau altul. Cu toate acestea, umbra lui Trump influențează inevitabil preferințele alegătorilor.

Chiar dacă SUA ar reuși mâine să ajungă la un acord cu Iranul și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, piața combustibililor este prea lentă, iar prețurile nu vor avea timp să scadă semnificativ înainte de alegeri, afirmă Honchar.

Între timp, SUA iau în considerare interzicerea exportului de motorină americană. Dar o astfel de măsură din partea Casei Albe s-ar putea întoarce împotriva ei pe termen lung, iar în echipa lui Trump există deja mulți oponenți ai acestei decizii.

„Restricțiile la export vor determina rafinăriile, care aprovizionează piața internă dar nu au unde să-și vândă surplusul, să-și reducă producția de rafinare. Și, în cele din urmă, acest lucru va avea efectul opus: va crea o penurie”, observă Honchar.

Prin urmare, în condițiile actuale, republicanii au șanse foarte mici să-și păstreze majoritatea în Camera Reprezentanților. Indiferent ce spune Trump despre atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, prețurile la combustibil din SUA nu scad.

Potrivit agregatorului de sondaje RacetotheWH, democrații au o probabilitate de 86,1% să câștige 233 de locuri, față de 201 pentru republicani. „Cook Political Report” menționează că democrații dețin poziții solide în 208 circumscripții, republicanii în 205, iar în 22 de circumscripții rezultatul este prea strâns pentru a se putea face o previziune.

„Este foarte probabil ca republicanii să piardă Camera Reprezentanților. Însă, în ceea ce privește Senatul, majoritatea locurilor supuse realegerii vor fi deținute de democrați”, explică Oleksandr Kraiev.

Noile probleme ale lui Trump

Democrații au promis de mult timp că vor iniția o nouă procedură de destituire - a treia, de fapt - împotriva lui Donald Trump, în cazul în care vor câștiga alegerile. Cu atât mai mult cu cât el însuși a oferit deja o serie întreagă de motive în acest sens: de la tranzacții cu informații privilegiate efectuate de cercul său restrâns, până la acțiuni militare împotriva Iranului neautorizate de Congres.

Cu toate acestea, democrații au și alte scenarii, poate chiar mai promițătoare, întrucât o procedură de destituire încununată de succes necesită, până la urmă, o majoritate de două treimi în Senat, ceea ce este aproape imposibil de obținut, indiferent de rezultatele alegerilor. Așadar, necazurile nu-l așteaptă doar pe Trump, ci, în primul rând, pe echipa sa.

„Principalul aspect este că o schimbare a majorității în una sau în ambele camere va declanșa anchete cu care administrația Trump nu s-a confruntat încă. Iar aceasta reprezintă o problemă pentru acei membri ai Cabinetului care doreau să țină totul sub tăcere - fie că este vorba de corupție sau pur și simplu de incompetență”, declară Andrii Dobrianskyi.

Un incident revelator în acest sens a avut loc la mijlocul lunii septembrie. În timpul unei audieri la Senatul SUA, directorul FBI, Kash Patel, a refuzat să comenteze în detaliu faptul că nunta fiului lui Trump, Donald Jr., a fost finanțată de oligarhul rus Umar Kremliov. În urma acestui incident, democrații au anunțat că vor iniția o anchetă oficială, care ar putea fi desfășurată după alegeri.

Cu toate acestea, în anumite condiții, rezultatele alegerilor ar putea aduce și unele beneficii pentru Trump. Dacă republicanii reușesc să-și păstreze majoritatea în Senat, un Congres divizat ar putea, într-o oarecare măsură, să acționeze chiar în favoarea lui Trump, cel puțin în ceea ce privește politica externă.

„Observăm că, la figurat vorbind, Trump își desfășoară deja aproape 90% din politica sa externă nu prin intermediul Congresului, ci prin ordine executive. Cu alte cuvinte, nu are nevoie de Congres pentru asta. Dimpotrivă, un Congres divizat, lipsit de unitate și incapabil să se mobilizeze în jurul ideii unei noi proceduri de destituire, reprezintă de fapt un avantaj pentru Trump”, subliniază Kraiev.

Însă ceea ce contează nu este doar ceea ce poate face președintele SUA în practică, ci și modul în care capacitățile sale sunt percepute de omologii săi din întreaga lume, precum Putin sau Xi Jinping. În acest context, recenta vizită a liderului chinez în SUA a fost revelatoare.

În loc de decizii și acorduri concrete, Trump și Xi s-au limitat la a face declarații generale despre beneficiile comerțului în detrimentul confruntării. Poate că cea mai mare veste bună pentru președintele SUA, la nivel personal, a fost faptul că liderul chinez a dăruit Statelor Unite doi panda uriași.

„Din această perspectivă, mi se pare că Trump, ca să mă exprim blând, nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor sau, cel puțin, nu mai este perceput ca un actor important cu care să fie cu adevărat necesar să se negocieze. Se află deja în situația unui președinte fără putere”, observă Oleksandr Kraiev.

Printre altele, acesta este unul dintre motivele pentru care Trump nu a reușit niciodată să obțină acordul lui Putin pentru o armistițiu energetic cu Ucraina, chiar dacă președintele Zelenski a susținut deschis o astfel de inițiativă.

Editor : C.L.B.