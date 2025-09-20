Demisie la presiunea lui Donald Trump. Un procuror federal pleacă după ce a refuzat să anchete dușmanii președintelui american

Un procuror federal din districtul estic al Virginiei a demisionat din funcție vineri, potrivit News.ro, care citează presa americană. Demisia vine după ce bărbatul a refuzat inițial să inițieze urmărirea penală împotriva adversarilor președintelui Donald Trump.

Cu doar câteva ore înainte, președintele american ceruse public demisia acestuia: „Vreau să plece”, răspunzând la întrebarea unui jurnalist care l-a întrebat dacă dorește demiterea procurorului federal din districtul estic al Virginiei, Erik Siebert. Ulterior, oficialul și-a prezentat demisia, potrivit surselor mass-media.

Erik Siebert a estimat recent că nu există suficiente dovezi pentru a iniția o acțiune în justiție pentru fraudă împotriva procurorului general al statului New York, Letitia James, potrivit Washington Post, arată sursa citată. Lettia James este o adversară acerbă a președintelui american, aceasta l-a condamnat pe Trump la o amendă de aproximativ jumătate de miliard de dolari înainte de întoarcerea acestuia la Casa Albă.

Condamnarea pentru fraudă a fost în cele din urmă anulată la finalul lunii august de o curte de Apel din statul New York, care a considerat amenda drept una „excesivă”. Procurorul şi-a anunţat intenţia de a face apel împotriva acestei decizii.

De asemenea, potrivit presei americane, Erik Siebert a refuzat să îl urmărească în justiție pe un alt dușman al lui Donald Trump, fiind vorba de fostul director al FBI, James Comey. Demis în mod brutal în 2017, în timp ce ancheta posibile interferenţe ruseşti în campania lui Donald Trump, James Comey este acuzat de acesta, printre altele, că a minţit Congresul.

