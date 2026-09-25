Un proiect experimental a eliberat la Lisabona 30.000 de țânțari care nu înțeapă

Joi, la Lisabona, au fost eliberați 30.000 de țânțari. Da, ați citit bine, dar stați liniștiți, nu înțeapă. Este vorba de țânțari masculi sterili din specia „Aedes albopictus” (țânțarul tigru asiatic), eliberați în Lisabona. Aceștia fac parte dintr-un proiect experimental al cărui scop final este reducerea populației de țânțari tigru asiatici, având în vedere implicațiile acestora asupra sănătății publice, relatează Euronews.

Proiectul se concentrează asupra țânțarului tigru asiatic din cauza implicațiilor sale asupra sănătății publice, întrucât acesta poate transmite boli precum febra dengue, Zika și febra galbenă, riscul apărând în cazul în care țânțarul înțeapă o persoană infectată și, ulterior, transmite agentul patogen unei alte persoane.

Nu este prima dată când se întreprinde o astfel de acțiune. În total, 60.000 de țânțari au fost deja eliberați în Portugalia, iar aceasta va fi ultima eliberare a acestui tip de insectă.

În declarația acordată agenției de știri Lusa, Afonso Moreira, medic de sănătate publică la Unitatea de Sănătate Publică „Francisco George” din cadrul Unității Locale de Sănătate „Santa Maria”, a explicat că acești țânțari au fost sterilizați folosind o tehnică verificată și sigură.

„Când îi eliberăm în zone în care există o populație a acestei specii de țânțari, aceștia vor intra, în esență, în competiție cu țânțarii masculi care se află deja acolo, adică țânțarii sălbatici”, a spus coordonatorul proiectului.

Scopul este de a evalua dacă această competiție reduce reproducerea speciei, având în vedere că împerecherea cu masculii sterili nu produce descendenți. Și întrucât doar femelele au nevoie de sânge, reducerea numărului de masculi sălbatici și a oportunităților de reproducere ar contribui la controlul numărului de țânțari din această specie care pot înțepa oamenii.

Cu toate acestea, cercetătorul a subliniat că, în această primă fază, obiectivul principal este de a înțelege cum se comportă exemplarele eliberate, în special capacitatea lor de a se dispersa și de a supraviețui în zona de intervenție.

Dacă rezultatele primei etape sunt pozitive, se preconizează continuarea cercetării în luna mai, printr-un studiu comparativ între zonele în care țânțarul a fost eliberat și zonele în care acesta este ținut sub control.

În declarațiile acordate agenției Lusa, Afonso Moreira a subliniat că eliberarea țânțarilor sterili reprezintă doar una dintre măsurile de combatere și a susținut că rămâne esențial să se continue eliminarea locurilor în care această specie se reproduce.

Editor : M.C