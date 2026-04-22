„Un punct de cotitură”. Parlamentul britanic a aprobat legea care interzice oricărei persoane născute după 2008 să cumpere tutun

Un proiect de lege care interzice oricărei persoane născute după 2008 să cumpere tutun în Marea Britanie a fost aprobat de Parlament. Autoritățile britanice speră că astfel vor reuși să creeze o „generație fără fum”, relatează The Guardian.

Conform legii privind tutunul și țigările electronice, orice persoană născută după 1 ianuarie 2009 nu va putea niciodată să cumpere legal tutun în Regatul Unit, într-un efort de a salva vieți și de a reduce povara asupra Serviciului Național de Sănătate, potrivit inițiatorilor.

Proiectul de lege va intra în vigoare după ce va primi aprobarea regală, săptămâna viitoare. Lungul său traseu prin ambele camere ale Parlamentului a început odată cu depunerea sa, pe 5 noiembrie 2024, și s-a încheiat marți, când Camera Lorzilor a aprobat amendamentele făcute de parlamentarii din Camera Comunelor.

Miniștrii guvernului de la Londra speră că noua lege va pune capăt complet vânzării de produse din tutun în timp și va rupe ciclul dependenței și problemelor asociate cu fumatul.

Fumatul duce la 400.000 de internări în spital și 64.000 de decese pe an numai în Anglia și costă NHS 3 miliarde de lire sterline în tratamente pentru boli legate de tutun, cum ar fi cancerul și bolile de inimă. Se estimează că fumatul va implica costuri totale pentru societate între 21,3 miliarde și 27,6 miliarde de lire sterline pe an în Anglia, în principal prin pierderea productivității.

„Acesta este un moment istoric pentru sănătatea țării, deoarece proiectul de lege privind tutunul și țigările electronice își încheie parcursul prin parlament. Copiii din Marea Britanie vor face parte din prima generație fără fum, protejați de o viață întreagă de dependență și daune”, a spus Wes Streeting, ministrul Sănătății.

„Prevenirea este mai bună decât vindecarea. Această reformă va salva vieți, va reduce presiunea asupra NHS și va construi o Marea Britanie mai sănătoasă,” a mai spus Streeting.

Legislația va oferi, de asemenea, miniștrilor puterea de a consolida interdicția existentă privind fumatul în locurile publice. Aceasta va fi acum extinsă la locurile de joacă pentru copii și în preajma școlilor și spitalelor.

„Acesta este un punct de cotitură decisiv pentru sănătatea publică. Sfârșitul fumatului și al daunelor devastatoare pe care le provoacă nu mai este incert - este inevitabil. Iar accentul se pune acum pe cât de repede vom ajunge acolo”, a declarat Hazel Cheeseman, directorul executiv al Action on Smoking and Health.

„În ultima jumătate de secol, fumatul a curmat milioane de vieți în Regatul Unit, lăsând în urmă o moștenire de durere și pierderi care pot fi prevenite. Să punem capăt daunelor provocate de fumat este un cadou durabil pentru generațiile viitoare, iar familiile de pretutindeni se pot simți acum în siguranță că copiii lor pot crește fără daunele tutunului,” a adăugat Cheeseman.

Sarah Sleet, directorul executiv al Asthma and Lung UK, a declarat: „Această lege de referință va transforma sănătatea țării. Un viitor fără fum înseamnă că industria tutunului nu va mai putea face ravagii în plămânii următoarei generații.”

Măsura va interzice, de asemenea, marcarea, promovarea și publicitatea produselor pentru țigări electronice și nicotină către copii, astfel încât aceștia să nu devină dependenți de nicotină.

Cu toate acestea, unele firme de vaping au declarat că legislația ar putea încuraja foștii fumători care acum vapează să înceapă să consume din nou tutun.

„Măsurile excesiv de restrictive, în special în ceea ce privește aromele și disponibilitatea produselor, ar putea determina, în mod neintenționat, foștii fumători să se întoarcă la tutun sau să intre pe piețe nereglementate”, a declarat Richard Begg, de la VPZ The Vaping Specialist.





