Un Range Rover, cu șapte bărbați în el, a lovit un polițist de frontieră în timp ce încerca să forțeze granița ucraineano-română

Data publicării:
Autoturismul Range Rover care a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română. Foto DPSV Ucraina
Autoturismul Range Rover care a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română. Foto: DPSV Ucraina

Șoferul unui SUV Range Rover, cu numere de înmatriculare străine, a încercat să forțeze frontiera ucraineano-română, lovind un polițist de frontieră ucrainean, relatează Kyiv Independent, care citează un comunicat al autorităților ucrainene.

Șoferul a ignorat cererea polițiștilor de frontieră de a opri și a efectuat o manevră periculoasă în direcția patrulei de frontieră. Șoferul a încercat să treacă de linia de obstacole și să intre ilegal în România.

În timpul manevrei, infractorul a rănit unul dintre grăniceri. În consecință, polițistul de frontieră a suferit multiple leziuni grave. Victima a fost spitalizată și operată, iar în prezent nu mai este în pericol de moarte.

Ulterior, polițiștii de frontieră, împreună cu angajații Poliției Naționale, au găsit vehiculul – acesta fusese abandonat la periferia uneia dintre localități. În cursul operațiunilor de căutare, forțele de ordine au reținut șase persoane care se aflau în mașină în timpul tentativei de trecere ilegală a frontierei. Căutarea șoferului continuă, precizează sursa citată.

